Предварительный список пострадавших при стрельбе в Пермском университете: Семь студентов находятся в реанимации

8 погибших, 26 раненых, 7 находятся в реанимации - таков предварительный итог стрельбы в Пермском университете. Охранник кампуса попытался оказать сопротивление, но был застрелен.
Список пострадавших при стрельбе:
Андреев С., 21 год — вывих голеностопа
Сухарев А., 36 лет — огнестрельное ранение кисти и ягодиц
Юматов С., 22 года — множественные огнестрельные ранения
Дмитриев А., 18 лет — ранение бедра
Булдаков, 48 лет — ранение бедра
Суслонов А., 41 год — ранение бедра
Шипигузов М., 18 лет — ранение спины
Сорока В., 44 года — ранение голени
Обаит А., 24 года — ранение бедра
Волгаев В., 19 лет — ранение колена
Каримов Э., 18 лет — вывих голеностопа
Еловикова Я., 20 лет — реакция на стресс (отказ от госпитализации)
Азанов А., 19 лет — ранение стопы
Нелюбин С., 17 лет — ранение стопы
Сафарова, 26 лет
Бердиев, 23 года
Сафаров
Косовицина
Сегодня в Пермском крае отменили занятия во всех вузах, школах, техникумах и колледжах. Как отмечают СМИ, Тимур Бекумансуров был вооружён турецким гладкоствольным ружьём Huglu Atrox T pump synthetic 12x76 510мм.
Напомним, как сообщал "Курьер.Среда.Бердск" сегодня, 20 сентября, в Пермском университете студент начал расстрел людей. Учащиеся покидают здание ПГНИУ через окна, выпрыгивают со второго этажа.
Стрелком является Тимур Бекмансуров, у себя на аккаунтах в социальных сетях он оставил объяснение и предупреждение о своих планах. Он в деталях рассказал, как проходил психиатра, покупал оружие и готовил нападение.