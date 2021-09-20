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Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при стрельбе в Перми

10:05:309/20/2021Фото: Кремлин.ру
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Российскому президенту доложили о трагедии в Перми, он распорядился направить на место глав министерств здравоохранения и высшего образования для оказания помощи на месте.

Президент Росси скорбит
Президент Росси скорбит

Владимир Путин поставлен в известность о трагических событиях в Перми, где студент расстрелял людей в Пермском государственном университете.

Президент России выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате нападения.

На место происшествия отправятся главы министерств Михаил Мурашко (Минздрав) и Валерий Фальков (Министерство высшего образования). Руководители ведомств на месте должны будут оценить объем необходимой помощи пострадавшим.

Также на место направился губернатор Пермского края Дмитрий Манохин. Координировать действия сотрудников прокуратуры направлен заместитель генпрокурора Игоря Краснова Николай Шишкин, по поручению главы ведомства.

В понедельник 20 сентября в Перми произошла трагедия — студент Тимур Бекмансуров расстрелял находившихся в Пермском государственном университете. Известно о 8 погибших и 24 пострадавших.

- По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф на 11:27 по московскому времени, в результате инцидента в Пермском госуниверситете, 8 человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 - с огнестрельными ранениями, - сообщил федеральный Минздрав.

Подозреваемый был тяжело ранен при задержании, у него поражены конечности и внутренние органы. В настоящее время он находится на аппарате ИВЛ без сознания.

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