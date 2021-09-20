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Полный список погибших и пострадавших при стрельбе в университете Перми

10:03:019/20/2021Фото: Mash
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В результате теракта пострадало 20 человек, 8 погибли.

18-летний студент расстрелял людей 20 сентября

Опубликован список погибших при стрельбе в Пермском университете:

1) Ярослав Арамиев, 20 лет

2) Александра Мохова, 20 лет

3) Анна Айельгина, 25 лет

4) Маргарита Энгаус, 66 лет

5) Неизвестная девушка

6) Неизвестная девушка.

В Пермском крае отменили все занятия.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что утром 20 сентября в государственном национальном исследовательском университете неизвестный устроил стрельбу. В результате пострадало 20 человек, 8 погибли.

По предварительным данным, стрелок — 18-летний Тимур Бекмансуров. Парень в этом году поступил в институт на юрфак. Отмечается, что он анонсировал стрельбу в институте. Тимур разместил пост с разъяснениями и объяснениями своего поступка.

Список пострадавших при стрельбе:

Андреев С., 21 год — вывих голеностопа

Сухарев А., 36 лет — огнестрельное ранение кисти и ягодиц

Юматов С., 22 года — множественные огнестрельные ранения

Дмитриев А., 18 лет — ранение бедра

Булдаков, 48 лет — ранение бедра

Суслонов А., 41 год — ранение бедра

Шипигузов М., 18 лет — ранение спины

Сорока В., 44 года — ранение голени

Обаит А., 24 года — ранение бедра

Волгаев В., 19 лет — ранение колена

Каримов Э., 18 лет — вывих голеностопа

Еловикова Я., 20 лет — реакция на стресс (отказ от госпитализации)

Азанов А., 19 лет — ранение стопы

Нелюбин С., 17 лет — ранение стопы

Сафарова, 26 лет

Бердиев, 23 года

Сафаров

Косовицина.

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