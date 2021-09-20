Полный список погибших и пострадавших при стрельбе в университете Перми

Опубликован список погибших при стрельбе в Пермском университете:
1) Ярослав Арамиев, 20 лет
2) Александра Мохова, 20 лет
3) Анна Айельгина, 25 лет
4) Маргарита Энгаус, 66 лет
5) Неизвестная девушка
6) Неизвестная девушка.
В Пермском крае отменили все занятия.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что утром 20 сентября в государственном национальном исследовательском университете неизвестный устроил стрельбу. В результате пострадало 20 человек, 8 погибли.
По предварительным данным, стрелок — 18-летний Тимур Бекмансуров. Парень в этом году поступил в институт на юрфак. Отмечается, что он анонсировал стрельбу в институте. Тимур разместил пост с разъяснениями и объяснениями своего поступка.
Список пострадавших при стрельбе:
Андреев С., 21 год — вывих голеностопа
Сухарев А., 36 лет — огнестрельное ранение кисти и ягодиц
Юматов С., 22 года — множественные огнестрельные ранения
Дмитриев А., 18 лет — ранение бедра
Булдаков, 48 лет — ранение бедра
Суслонов А., 41 год — ранение бедра
Шипигузов М., 18 лет — ранение спины
Сорока В., 44 года — ранение голени
Обаит А., 24 года — ранение бедра
Волгаев В., 19 лет — ранение колена
Каримов Э., 18 лет — вывих голеностопа
Еловикова Я., 20 лет — реакция на стресс (отказ от госпитализации)
Азанов А., 19 лет — ранение стопы
Нелюбин С., 17 лет — ранение стопы
Сафарова, 26 лет
Бердиев, 23 года
Сафаров
Косовицина.