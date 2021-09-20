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Почти 50% проголосовавших на выборах в Госдуму отдали голоса "Единой России"

10:59:099/20/2021Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Вице-спикер Совета Федерации Косачев отметил, что россияне смогли выразить свою волю в полной мере, а выборы признаны состоявшимися.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев встретился с международными наблюдателями

Парламентские выборы в России проведены, граждане страны смогли высказать свою волю и проголосовать за тех, кто должен представлять их интересы в Госдуме. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ходе встречи с международными наблюдателями.

- Можно согласиться с тем, что выборы (в России) состоялись, они соответствовали ожиданиям избирателей и дали возможность волеизъявления в полном объеме, - отметил законодатель.

С 17 по 19 сентября проходили выборы в Государственную думу РФ в результате которых были избраны 225 депутатов по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам.

По предварительным результатам голосования в парламент прошли пять партий, почти 50% голосов отдано партии «Единая Россия», КПРФ набрала немногим менее 20%, у ЛДПР и Справедливой России - За правду почти по 7,5%, Новые люди набрали 5,4%.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердчане тоже отдали предпочтение единороссам, а по одномандатному округу №137 - коммунисту.

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