Почти 50% проголосовавших на выборах в Госдуму отдали голоса "Единой России"

Парламентские выборы в России проведены, граждане страны смогли высказать свою волю и проголосовать за тех, кто должен представлять их интересы в Госдуме. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ходе встречи с международными наблюдателями.
- Можно согласиться с тем, что выборы (в России) состоялись, они соответствовали ожиданиям избирателей и дали возможность волеизъявления в полном объеме, - отметил законодатель.
С 17 по 19 сентября проходили выборы в Государственную думу РФ в результате которых были избраны 225 депутатов по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам.
По предварительным результатам голосования в парламент прошли пять партий, почти 50% голосов отдано партии «Единая Россия», КПРФ набрала немногим менее 20%, у ЛДПР и Справедливой России - За правду почти по 7,5%, Новые люди набрали 5,4%.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердчане тоже отдали предпочтение единороссам, а по одномандатному округу №137 - коммунисту.