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20.09
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Верховный суд России запретил дачникам разводить кур на своих участках

10:18:399/20/2021Фото: Pixabay
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Причиной подобного запрета стал конфликт жительницы Волгограда с областной инспекцией по использованию и охране земель.

Владельцы птиц могут попасть на 10-20 тысяч рублей

20 сентября соответствующий запрет подтвердил Верховный суд, сообщает «Российская газета». За нарушение этой нормы гражданам грозит крупный штраф.

Изначально, причиной подобного запрета стал конфликт жительницы Волгограда с областной инспекцией по использованию и охране земель.

Сотрудники ведомства обнаружили на садовом участке гражданки курятник и оштрафовали ее на 10 тысяч рублей за административное правонарушение. Женщина прошла все судебные инстанции, дойдя до Верховного суда, но все равно не смогла доказать свою правоту.

Отметим, по закону, садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан и для выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд. Также на нем можно размещать дачные дома, жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи. Разводить животных можно, если участок относится к личному подсобному хозяйству. При этом на садовых землях, по информации юристов, разрешается ставить ульи — но необходимо заручиться согласием соседей.

Штраф «за кур» назначается в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей, поясняет издание. Если кадастровая стоимость не определена, то штраф составит 10-20 тысяч.

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