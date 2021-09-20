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В России за сутки зафиксировали 19 744 больных COVID-19. Число умерших шокирует

10:29:239/20/2021Фото: Pixabay
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Наименьшее количество зараженных на Чукотке — семь, в Ненецком автономном округе их десять, а в Магаданской области — 23.

Статистика коронавируса по России

На 20 сентября выявили более 19 тысяч зараженных коронавирусом, темп прироста снизился с 0,28 до 0,27 процента. Умерли 778 человек, выписались после лечения — 11 992. У 1465 (7,4 процента) инфицированных нет симптомов.

Отметим, что новые случаи зарегистрировали во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2469 (накануне было 2376), Санкт-Петербурге — 1137, Подмосковье — 1098, Самарской области — 512, Свердловской — 506, Воронежской — 493, Нижегородской — 473, Ростовской — 468, Пермском крае — 456, Омской области — 376.

Однако наименьшее количество зараженных на Чукотке — семь, в Ненецком автономном округе их десять, а в Магаданской области — 23.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 294 672 человека, из них 198 996 умерли, 6 510 674 пациента вылечились.

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