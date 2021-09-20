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В Бердске вынесли приговор за нападение собаки на 5-летнего мальчика: Пес вырвал ребенку щеку

11:26:549/20/2021Фото: PxHere
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У пострадавшего ребенка после нападения соседской собаки остались неизгладимые шрамы и рубцы на лице.

Собака сорвалась с цепи и покусала 5-летнего ребенка в Бердске

В Бердске вынесли приговор для Николая Федотенко, которого признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Рассматривалось дело о происшествии, произошедшем в апреле в Бердске, когда собака подсудимого покусала пятилетнего ребенка. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пес вырвал ребенку часть щеки.

- По данным следствия и суда, 18 апреля 2021 года обвиняемый, находясь во дворе одного из домов по улице Котовского города Бердск Новосибирской области, оставил принадлежащую ему крупную собаку без должного присмотра. Спустя непродолжительное время пес сорвался с привязи и через незакрытое отверстие в ограде участка покинул его. Собака свободно, без присмотра 60-летнего хозяина забежала во двор другого дома и напала на 5-летнего мальчика, - сообщили в управлении СКР по Новосибирской области 20 сентября.

Вина подсудимого состояла в том, что он не смог обеспечить безопасность окружающих от своего питомца. Среди факторов, неучтенных хозяином, были - слабый ошейник, дыры в ограде, благодаря чему крупной собаке удалось покинуть территорию участка, где она находилась, и нанести тяжкие повреждения ребенку, играющему в соседнем дворе.

После получения рваных ран на лице пострадавшего остались крупные рубцы. Федотенко вину признал полностью.

- Суд приговорил мужчину к 1 году ограничения свободы с установлением ограничений: не изменять места жительства или пребывания без согласия специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания; не покидать пределы территории муниципального образования Бердска без согласия этого органа, а также возложена обязанность являться на регистрацию 1 раз в месяц. Суд также частично удовлетворил иск потерпевшей стороны, с осужденного взыскано 250 тыс. рублей, - отметили в понедельник в пресс-службе региональной прокуратуры.

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