Суд арестовал сожителя убитой 47-летней женщины и ее 8-летней дочери под Новосибирском

В Следственном комитете сообщили, что арестован задержанный по подозрению в убийстве женщины и ее дочери бывший сожитель погибшей - 57-летний мужчина
- Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ,- сообщают в региональном управлении ведомства.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 17 сентября в жилом доме в поселке Рождественка в Чановском районе были найдены погибшими 47-летняя женщина и ее 8-летняя дочь. На телах умерших обнаружены признаки насильственной смерти. Для лишения жизни двоих человек он использовал нож.
- На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа в составе следователя территориального следственного органа, следователя-криминалиста и сотрудников полиции. По делу выполнен необходимый объем первоначальных следственных действий, назначены судебно-медицинские экспертизы, в качестве свидетелей допрошены местные жители и соседи потерпевших, по результатам чего в короткие сроки была подтверждена причастность и установлено местонахождение подозреваемого. Им оказался 57-летний бывший сожитель женщины, который проживал в соседнем селе, - сообщили в СК.
Задержанный во время допроса не стал отрицать причастность к преступлению и признался в содеянном. Вскоре ему предъявят обвинение, в понедельник, 20 сентября суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Он отправился в СИЗО на два месяца.
Расследование уголовного дела продолжается.