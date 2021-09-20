Как обезвредили пермского стрелка: Новые подробности трагедии в университете Перми

В МВД рассказали, кто и как обезвредил пермского стрелка.
Младший лейтенант полиции Константин Калинин обезвредил молодого человека, который открыл стрельбу из ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом рассказала 20 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Первыми на место происшествия приехал экипаж ДПС ГИБДД УМВД по Перми. Лейтенант Калинин вошел в главный корпус, а старший лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию граждан. В здании Калинин увидел вооруженного мужчину, который несколько раз выстрелил в сторону госавтоинспектора.
«Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь, — сообщила Волк.
По ее словам, сейчас полицейские контролируют обстановку на территории вуза.
Как рассказал сам Калинин, когда он занимался оформлением ДТП, в кабинет внезапно забежал очевидец и сообщил о стрельбе рядом с университетом. Лейтенант с напарником отправились проверять эту информацию.
По словам госавтоинспектора, он забежал в здание на первый этаж и увидел, как спускается стрелок. Он крикнул ему, чтобы тот бросил оружие, однако мужчина направил на него ствол и выстрелил. Калинин открыл ответный огонь, после чего стрелок упал.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", стрельба в университете в Перми произошла утром 20 сентября. По версии СК, вооруженный 18-летний студент Тимур Бекмансуров зашел на территорию корпуса вуза и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. В результате происшествия, по последним данным, погибли восемь человек (по другим данным 9), еще 28 человек пострадали.
Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил направить в Пермь медицинскую бригаду, включая анестезиологов-реаниматологов, травматологов и хирургов, для оказания помощи пострадавшим.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек (ч. 2 ст. 105 УК).
Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. В кремле допустили, что Бекмансуров может быть психически нездоров.
21 сентября в Пермском крае объявлено днем траура по погибшим.