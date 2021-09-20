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Отопление и холодную воду отключат в центре Бердска 21 сентября. Список адресов

12:29:579/20/2021Фото: Flickr
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КБУ просит бердчан запастись водой, пока будут устранять дефект на трубопроводе.

В некоторых домах Бердска жители проведут день без воды

Три часа некоторые бердчане проведут без воды и тепла - запланированы ремонтные работы на трубопроводе.

Муниципальный Комбинат бытовых услуг в понедельник распространил информацию об отключении воды и отопления в нескольких домах в центральной части Бердска.

После того, как было обнаружено нарушение в работе трубопровода с холодной водой по адресу: ул. К. Маркса дом № 39,  будет произведено отключение отопления, холодной и горячей воды у потребителей от ЦТП-15Б.

Перечисляем дома и организации, в которых произойдет отключение по адресам - ул. Ленина, 52, 54/1, 56, ул. К. Маркса, 33, 35, 39, 41, ул. Свердлова, 1,  ул. Горького, 6, детсад №22 и Универмаг.

Отключение водоснабжения и отопления произойдет во вторник, 21 сентября, в период с 9 до 12 часов.

Жителей домов просят заранее запастись водой и подготовиться к ее отсутствию.

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