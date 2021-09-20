Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

46-летний учитель физкультуры умер при заполнении журнала: Подробности трагедии рассказал друг погибшего

1:56:469/20/2021,Дарья КостинаФото: Соцсети Сергея
0

20 сентября «Курьер. Среда. Бердск» удалось пообщаться с папой ученика погибшего Сергея. Мужчина рассказал, что есть и другая версия случившегося.

преподаватель физкультуры и ОБЖ Сергей внезапно почувствовал себя плохо: мужчина упал, потерял сознание и умер.
Преподаватель физкультуры и ОБЖ Сергей внезапно почувствовал себя плохо: мужчина упал, потерял сознание и умер
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Мертвым нашли пропавшего без вести рыбака из Бердска: Его искали месяц

Мертвым нашли пропавшего без вести рыбака из Бердска: Его искали месяцТри месяца искали изнасилованную и убитую соседом 9-летнюю школьницу, а нашли в подвале - новые подробности трагедии от жителей села КазарьЕщё 998 новости

13 сентября в школе села Новая Отрадовка обычный учебный день закончился трагедией: 46-летний преподаватель физкультуры и ОБЖ Сергей внезапно почувствовал себя плохо: мужчина упал, потерял сознание и умер. Позже появилась информация, что педагог скончался от сердечного приступа. Мужчина заполнял журналы по питанию, когда упал без сознания.

Новость о трагедии потрясла и родителей, и учеников, и коллег Сергея.

О педагоге все отзываются как о хорошем и талантливым педагоге. 20 сентября «Курьер. Среда. Бердск» удалось пообщаться с папой ученика Сергея. Мужчина рассказал, что есть и другая версия случившегося.

— Умер он, кажется, не в школе, а когда ездил в военкомат. Мы сами перевелись из другой школы в этом году и учителя почти не знали. Но с детьми он отлично ладил, мой ребёнок у него занимался, — рассказывает Азат.

В школе, где работал Сергей, давать комментарии «Курьер. Среда. Бердск» отказались. Вдова погибшего педагога также отказалась от общения с журналистами.

Товарищ Сергея — Анатолий, в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 20 сентября рассказал, что знал Сергея много лет. Эта трагедия — горе для многих людей.

— Жили в одном дворе с ним. Я его знал как простого и позитивного человека. У него осталась жена и дочь. Это больная потеря для нас всех. Его уже похоронили, - рассказал товарищ Сергея.

Сейчас расследованием обстоятельств случившегося занимается Гострудинспекция. Редакция «Курьер. Среда. Бердск» выражает соболезнования родным и близким Сергея, светлая память.

В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
Новую опасность российских лесов рассказали грибникам эксперты
news-z.info
Опаснейшие мировые военные разработки XXI века: 20 фото
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Преображение им к лицу: знаменитости до и после похудения
Живот стухнет за неделю! Минус 2 кг в день без диет и тренировок, просто каждое утро выпивайте...
Как измениться за месяц до неузнаваемости? Лучший рецепт избавиться от лишнего веса!
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
На советских пляжах разное творилось: фото крупным планом
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Факты, от которых волосы дыбом: вот что с женщинами вытворяли
башкирияостановилось сердцеумер учитель
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Почему школе, где работал погибший, не идёт на контакт ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины

Последние новости

Песков: Повлияет ли низкое голосование за "Единую Россию" на финансовую помощь регионам
1:30:54 9/20/2021
Песков: Повлияет ли низкое голосование за "Единую Россию" на финансовую помощь регионам
"Мне нравится причинять боль": Стрелок из Перми ненавидел всех и несколько лет готовился к кровавой бойне. Смотрите видео
1:03:40 9/20/2021
"Мне нравится причинять боль": Стрелок из Перми ненавидел всех и несколько лет готовился к кровавой бойне. Смотрите видео
21 сентября – Полнолуние: как правильно загадать желание – три простых, но действенных способа
1:00:06 9/20/2021
21 сентября – Полнолуние: как правильно загадать желание – три простых, но действенных способа
Изумительно нежные открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы 21 сентября 2021 года
12:45:57 9/20/2021
Изумительно нежные открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы 21 сентября 2021 года
Путин продлил на 2022 год ответные меры на антироссийские санкции
12:39:15 9/20/2021
Путин продлил на 2022 год ответные меры на антироссийские санкции
БердскОтопление и холодную воду отключат в центре Бердска 21 сентября. Список адресов
12:29:57 9/20/2021
Отопление и холодную воду отключат в центре Бердска 21 сентября. Список адресов
С праздником Суккот яркие поздравления для родных и близких
12:15:51 9/20/2021
С праздником Суккот яркие поздравления для родных и близких
Суд арестовал сожителя убитой 47-летней женщины и ее 8-летней дочери под Новосибирском
12:07:32 9/20/2021
Суд арестовал сожителя убитой 47-летней женщины и ее 8-летней дочери под Новосибирском
Эти 3 имени подходят осенним девочкам: Характер детей, рожденных осенью
12:00:25 9/20/2021
Эти 3 имени подходят осенним девочкам: Характер детей, рожденных осенью
Как обезвредили пермского стрелка: Новые подробности трагедии в университете Перми
11:45:51 9/20/2021
Как обезвредили пермского стрелка: Новые подробности трагедии в университете Перми