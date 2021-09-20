46-летний учитель физкультуры умер при заполнении журнала: Подробности трагедии рассказал друг погибшего

13 сентября в школе села Новая Отрадовка обычный учебный день закончился трагедией: 46-летний преподаватель физкультуры и ОБЖ Сергей внезапно почувствовал себя плохо: мужчина упал, потерял сознание и умер. Позже появилась информация, что педагог скончался от сердечного приступа. Мужчина заполнял журналы по питанию, когда упал без сознания.
Новость о трагедии потрясла и родителей, и учеников, и коллег Сергея.
О педагоге все отзываются как о хорошем и талантливым педагоге. 20 сентября «Курьер. Среда. Бердск» удалось пообщаться с папой ученика Сергея. Мужчина рассказал, что есть и другая версия случившегося.
— Умер он, кажется, не в школе, а когда ездил в военкомат. Мы сами перевелись из другой школы в этом году и учителя почти не знали. Но с детьми он отлично ладил, мой ребёнок у него занимался, — рассказывает Азат.
В школе, где работал Сергей, давать комментарии «Курьер. Среда. Бердск» отказались. Вдова погибшего педагога также отказалась от общения с журналистами.
Товарищ Сергея — Анатолий, в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 20 сентября рассказал, что знал Сергея много лет. Эта трагедия — горе для многих людей.
— Жили в одном дворе с ним. Я его знал как простого и позитивного человека. У него осталась жена и дочь. Это больная потеря для нас всех. Его уже похоронили, - рассказал товарищ Сергея.
Сейчас расследованием обстоятельств случившегося занимается Гострудинспекция. Редакция «Курьер. Среда. Бердск» выражает соболезнования родным и близким Сергея, светлая память.