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"Мне нравится причинять боль": Стрелок из Перми ненавидел всех и несколько лет готовился к кровавой бойне. Смотрите видео

1:03:409/20/2021Фото: Соцсети
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Перед расстрелом он опубликовал пост, в котором признался, что видел в людях искренние эмоции только тогда, когда им было больно — все остальные , по его мнению, были искусственными и наигранными.

Пермский студент ненавидел абсолютно всех

18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, владел оружием на законных основаниях, это подтвердили в Росгвардии.

Преступление готовилось злоумышленником в течение нескольких лет, а 20 сентября утром он опубликовал пост, в котором признался, что видел в людях искренние эмоции только тогда, когда им было больно — все остальные , по его мнению, были искусственными и наигранными.

- Все вокруг выглядит так искусственно, как во сне, словно я наблюдаю за действиями моей оболочки от третьего лица. Каждый день является повторением прошлого, все начинается со звона в голове. Всегда сложно было общаться с людьми, непонятны их эмоции. Что уж держать в тайне, еще со времен начальной школы я понял, что мне нравится причинять людям боль, - из записки стрелка.

Шествие первокурсника с оружием и в обмундировании выдели многие из окон — тот шел, не скрываясь, только постоянно оглядывался. После входа в здание вуза первый выстрел был произведен в охранника. Не было сигнала о тревоге, оповещения пришли студентам и преподавателям в группах.

Студенты забаррикадировали двери при помощи столов, а при звуках выстрелов стали выпрыгивать в окна. Опоздавшие или те, кто смог покинуть здание, старались уйти как можно дальше.

Подготовка к нападению велась несколько лет, Тимур Бекмансуров долго раздумывал, где лучше произвести нападение — в школе или в университете. Сбором денег на зловещее преступление он занимался с самой школы - экономил деньги с карманных, что давали родители. Все, кто попадались на жизненном пути стрелка, вызывали в нем только злость и ненависть.

- Их страдания, страх на лицах, эти эмоции я в них понимал, ведь они были искренние. Приходилось подавлять желание уничтожить все вокруг себя, но я понял, что не смогу так существовать, если бы я не сделал это сейчас, то в будущем всё равно убил бы кого-нибудь, - написано в записке, которую обнародовал НТВ.

Первыми на вызов о стрельбе приехали два сотрудника ДПС, потом стало известно о прибытие других служб, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Стрелка ранили при задержании, он в тяжелом состоянии находится в больнице.

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