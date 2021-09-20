Путин продлил на 2022 год ответные меры на антироссийские санкции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2022 года действия отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ. Соответствующий указ опубликован 20 сентября на официальном портале правовой информации.
Правительству России глава государства поручил обеспечить осуществление мер по реализации указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия контрсанкций.
Напомним, Евросоюз ввел санкции против России в июле 2014 года после присоединения Крыма к РФ, а также из-за ситуации на юго-востоке Украины. Тем самым введено ограничение доступа на рынок капитала ЕС для ряда российских финансовых институтов с госучастием, оборонных и энергетических компаний, эмбарго на торговлю оружием и поставки в Россию товаров двойного назначения, ограничение доступа российской стороны к некоторым технологиям в нефтегазовой сфере.
В ответ Российская федерация ограничила импорт продовольственных товаров из стран, поддержавших антироссийские санкции.