Песков: Повлияет ли низкое голосование за "Единую Россию" на финансовую помощь регионам

Все регионы получают поддержку от федерального центра одинаково — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Даже те, где поддержка "Единой России" оказалась минимальной. Он добавил, что результаты выборов в регионах никак не влияют на распределение денег по федеральным округам.
- Безусловно, никакой здесь нет обусловленности - выборы и уровень поддержки региона. Об этом не может быть и речи. Естественно, в данном случае все регионы на общих основаниях получают поддержку из федерального центра, - сказал представитель Кремля.
Выборы в Государственную думу проходили в течение трех дней с 17 по 19 сентября. Во время голосования россияне определяли, кто будет заседать в парламенте в ближайшие пять лет.
Одновременно с выборами в ГД прошло избрание глав 9 субъектов и 39 региональных парламентов. По итогам голосования в в Госдуму прошли представителя пяти партий, преодолевших 5-процентный барьер.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Бердск и Новосибирская область в целом выбрали "Единую Россию".