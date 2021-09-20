Операцию на клапане сердца впервые провели без разреза грудины в Новосибирске

В Новосибирске хирургами Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина проведена уникальная операция на клапане сердца без разреза грудины. Пациентом кардиохирургов стал 36-летний мужчина с пороком сердца, сообщили в пресс-службе института.
- Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина провели успешное хирургическое лечение 36-летнего пациента с пороком аортального клапана сердца и аневризматически расширенной аортой. Доступ к сердцу осуществили с полным сохранением целостности грудины через второй межреберный промежуток по передней поверхности грудной клетки. Это первый в мире опыт одномоментной клапаносохраняющей операции на двустворчатом аортальном клапане с замещением патологически расширенной части аорты через мини-доступ в межреберном промежутке размером 6,5 см, - говорится в сообщении.
Прооперированный пациент находился в институте с диагнозом - недостаточность аортального клапана сердца, она приводит к обратному оттоку крови из аорты в левый желудочек. Данная патология могла привести к дисфункции желудочка из-за увеличения в размерах. Также у мужчины наблюдалось значительное расширение восходящего отдела аорты. Хирурги решили сохранить клапан пациента и реконструировать орган при помощи оперативного вмешательства без разреза грудины.
- Компьютерная томография показала, что у пациента аорта смещена вправо. Эта анатомическая особенность предоставила возможность избежать частичной стернотомии (рассечения грудины), сохранив ее целостность, и выполнить весь объем вмешательства через доступ во втором межреберном промежутке по передней поверхности грудной клетки. Осуществить технически сложное вмешательство через небольшой доступ в 6,5 см позволил накопленный опыт в области мини-инвазивных технологий и хирургии аорты, - приводит пресс-служба слова директора слова института патологии кровообращения НМИЦ имени Мешалкина Александра Богачева-Прокофьева.
Результатом вмешательства хирургов стала полная сохранность костей грудной клетки, что позволяет избежать осложнений после операции и быстрее реабилитироваться. Полная физическая активность пациента восстановится после 10-14 дней, проведенных в стационаре.