Как распределят депутатские места в Госдуме и кто попадет в парламент после выборов

Центризбирком вечером 20 сентября огласил предварительные итоги выборов в Госдму после обработки 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий.
"Единая Россия" лидирует с 49,83%, КПРФ - вторая с 18,94%, ЛДПР – на третьем месте с 7,52%, СРЗП - 7,47%, "Новые люди" - 5,33%. Как будет формироваться новый состав нижней платы парламента, рассказали в ГД.
Сколько мест в Государственной Думе
В Государственную Думу избирается 450 депутатов. Срок полномочий созыва составляет пять лет. Выборы проходят по смешанной системе, при которой половина депутатского корпуса (225 мандатов) получают места по спискам партий, другая половина (225 мандатов) — по одномандатным округам.
Такая система использовалась на выборах с первого по четвертый созыв Государственной Думы (в 1993, 1995, 1999 и 2003 годах), а также на выборах седьмого созыва в 2016 году. Депутаты пятого и шестого созывов ГД избирались только по партийным спискам (в 2007 и 2011 годах).
Кто пройдет в Государственную Думу
В выборах принимают участие партии, официально зарегистрированные Центральной избирательной комиссией. В этом году в избирательных бюллетенях было представлено 14 политических сил.
Чтобы попасть в Государственную Думу, партия должна набрать пять и более процентов голосов избирателей. При этом таких партий должно быть не менее двух и за них в совокупности должны отдать голоса более 50% избирателей. Если же все преодолевшие барьер партии не наберут более 50%, то в ГД проходят и те, кто получил менее 5%.
В одномандатных округах кандидатам достаточно получить простое большинство голосов. Однако если по итогам голосования два претендента получат равный результат, избранным считается тот, кто был зарегистрирован ранее в этом одномандатном округе.
Распределение мандатов между партиями
По итогам выборов ЦИК подсчитывает сумму голосов, отданных за федеральные списки партий, которые получили право участвовать в распределении мест в Государственную Думу. Эта сумма голосов избирателей делится на 225 — число депутатских мандатов, распределяемых по федеральному избирательному округу.
Затем число голосов, полученных каждым федеральным списком кандидатов от этих партий делится на первое полученное число. Целая часть числа — количество мандатов, которые получает соответствующий федеральный список кандидатов в результате первичного распределения мест.
Оставшиеся мандаты ЦИК передает партиям, у которых оказывается наибольшей дробная часть числа, полученного в результате деления.
Как делят места внутри партийного списка
Федеральный список кандидатов состоит из общефедеральной части и региональных групп. Всего в списке должно быть не менее 200 и не более 400 кандидатов, региональных групп кандидатов должно быть не менее 35. При этом региональная часть федерального списка кандидатов должна охватывать всю территорию Российской Федерации.
В первую очередь мандаты получают кандидаты из его общефедеральной части. В нее может быть включено не более 15 кандидатов. Оставшиеся места передают региональным группам.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирской области по федеральным партийным спискам пятипроцентный барьер преодолели «Единая Россия» (35,25 %), КПРФ (25,86 %), ЛДПР (9,61 %), «Новые люди» (8,71 %) и «Справедливая Россия-За правду» (6,94 %).
Пока рано судить, сколько и какие именно кандидаты-списочники получат в итоге мандаты. Все будет зависеть от результатов по стране в целом, распределения голосов между регионами. Можно предположить, что одно кресло должен получить представитель «ЕР», вероятно, Александр Жуков, и одно КПРФ, возможно, Ренат Сулейманов.
По одномандатным округам на думских выборах победили Олег Иванинский (округ №135 с 31,29%), Дмитрий Савельев (округ № 136 с 40,71 %), Виктoр Игнатoв (округ №138 с 35,88 %) и Александр Аксененко (округ №137 с 29,57 % голосов).