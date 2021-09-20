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Россиянам спишут долги на 1,6 млрд рублей, заявили в Минэкономразвития

3:35:169/20/2021Фото: Pixabay
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Данные списания проходят в рамках процедуры внесудебного банкротства.

Банкротство гражданам станет доступным через госуслуги

Долги граждан России в размере 1,6 миллиарда рублей могут быть списаны после осуществления процедуры внесудебного банкротства. Об этом стало известно от Ильи Торосова, замглавы Минэкономразвития.

По словам чиновника, в первый год реализации проекта по банкротству поступило 12 тысяч заявлений на упрощенную процедуру. Об этом рассказали в сообщении в «Известиях».

Как рассказал Торосов, уже завершено рассмотрение заявок 2,5 тысяч граждан, у которых имеются долги.

Ранее российский президент поручил сделать совершеннее систему банкротств в стране. По его словам, она должна стать более доступной и простой. Кроме того, в ведомстве подготовили законопроект, по которому процедура банкротства станет доступной гражданам через портал госуслуг.

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