Россиянам спишут долги на 1,6 млрд рублей, заявили в Минэкономразвития

Долги граждан России в размере 1,6 миллиарда рублей могут быть списаны после осуществления процедуры внесудебного банкротства. Об этом стало известно от Ильи Торосова, замглавы Минэкономразвития.
По словам чиновника, в первый год реализации проекта по банкротству поступило 12 тысяч заявлений на упрощенную процедуру. Об этом рассказали в сообщении в «Известиях».
Как рассказал Торосов, уже завершено рассмотрение заявок 2,5 тысяч граждан, у которых имеются долги.
Ранее российский президент поручил сделать совершеннее систему банкротств в стране. По его словам, она должна стать более доступной и простой. Кроме того, в ведомстве подготовили законопроект, по которому процедура банкротства станет доступной гражданам через портал госуслуг.