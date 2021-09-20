Таксист оплевал и избил женщину-инвалида в Петербурге: Пострадавшая попала в больницу, водитель - за решетку

Смолинский суд Петербурга оставил за решеткой соцтаксиста, который проведет в СИЗО еще месяц.
После общения с Байсманом Кулиевым 70-летняя пенсионерка, инвалид I группы, находится в больнице. Водитель вызванной женщиной машины остался недоволен скоростью ее передвижения, плюнул на нее и ударил по голове.
Очевидице, которая вступилась за пожилую петербурженку, также досталось.
57-летний водитель был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело. Суд решил заключить под стражу гражданина, представляющего угрозу обществу своими действиями. Заверения подозреваемого в том, что он не будет скрываться от суда, тот не посчитал достаточными при широкой огласке, вызванном действиями таксиста, пишет "Фонтанка".
- Кроме того, сведения о совершении Кулиевым указанных преступлений опубликованы в СМИ, чем вызывают общественный резонанс, — приводит подробности ходатайства пресс-служба.
Прокуратура и СК проверили компанию по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Поскольку это не первый инцидент, который происходит с перевозчиком «Такси-блюз», власти намерены отказаться от услуг данной компании.