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Таксист оплевал и избил женщину-инвалида в Петербурге: Пострадавшая попала в больницу, водитель - за решетку

3:28:109/20/2021Фото: Пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Байсман Кулиев, задержанный после нападения на беззащитную женщину, ходатайствовал об освобождении, ссылаясь на то, что ему нужно кормить семью.

В Санкт-Петербурге за решетку на месяц отправили таксиста, избившего инвалида

Смолинский суд Петербурга оставил за решеткой соцтаксиста, который проведет в СИЗО еще месяц.

После общения с Байсманом Кулиевым 70-летняя пенсионерка, инвалид I группы, находится в больнице. Водитель вызванной женщиной машины остался недоволен скоростью ее передвижения, плюнул на нее и ударил по голове.

Очевидице, которая вступилась за пожилую петербурженку, также досталось.

57-летний водитель был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело. Суд решил заключить под стражу гражданина, представляющего угрозу обществу своими действиями. Заверения подозреваемого в том, что он не будет скрываться от суда, тот не посчитал достаточными при широкой огласке, вызванном действиями таксиста, пишет "Фонтанка".

- Кроме того, сведения о совершении Кулиевым указанных преступлений опубликованы в СМИ, чем вызывают общественный резонанс, — приводит подробности ходатайства пресс-служба.

Прокуратура и СК проверили компанию по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Поскольку это не первый инцидент, который происходит с перевозчиком «Такси-блюз», власти намерены отказаться от услуг данной компании.

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