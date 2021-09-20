Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Путин назвал расстрел в университете Перми бедой для всей России

3:11:249/20/2021
0

Президент пообещал поддержку со стороны властей пострадавшим и родным жертв.

Путин назвал стрельбу в Перми бедой для всей России

Президент России Владимир Путин заявил, что стрельба в Перми — огромная беда для всей страны. Об этом он сказал в понедельник на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой по итогам выборов в Госдуму, сообщает сайт Кремля.

Глава государства начал встречу с соболезнований семьям жертв пермского стрелка.

-Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда, и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны, — отметил Путин.

Президент пообещал поддержку со стороны властей пострадавшим и родным жертв.

-Правоохранительные органы сделают все необходимое, для того чтобы расследовать это ужасное преступление, выяснить причины случившегося. А региональные и федеральные власти предпримут все необходимые действия, для того чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших ребят, - отметил российский лидер.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", утром 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в университете Перми, убив 6 человек и ранив 28. Сам он также получил ранение. По последней информации, ему сделали операцию.

Рыжие малышки, ставшие яркими звездами: фото
vsenovosti.net
Вы обо всем забудете, когда вам эти фото в руки попадут
vsenovosti.net
Девчонки, у которых главное оружие - улыбка
vsenovosti.net
Свадьба, которая могла поспорить с цирком: ну и фото
vsenovosti.net
Эти фото выбрали среди тысяч: зато теперь хохочет вся Сеть
vsenovosti.net
Горячие девчонки с рыжей шевелюрой: вот где огонь
vsenovosti.net
Дизайнеры у природы идеи «утащили» : фото
vsenovosti.net
Вот откуда дизайнеры вдохновение черпают: забавный коллаж
vsenovosti.net
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
Новую опасность российских лесов рассказали грибникам эксперты
news-z.info
Опаснейшие мировые военные разработки XXI века: 20 фото
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Настоящий мотив стрелка, устроившего расстрел в вузе Перми
Мгновенная реакция Мишустина на стрельбу в Перми
Морозов после пластики: фанаты напуганы
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом

Последние новости

Путин назвал расстрел в университете Перми бедой для всей России
3:11:24 9/20/2021
Путин назвал расстрел в университете Перми бедой для всей России
Денежный ритуал на полную луну в сентябре 2021 года: Дата, когда можно стать богаче
3:00:12 9/20/2021
Денежный ритуал на полную луну в сентябре 2021 года: Дата, когда можно стать богаче
Как распределят депутатские места в Госдуме и кто попадет в парламент после выборов
2:48:13 9/20/2021
Как распределят депутатские места в Госдуме и кто попадет в парламент после выборов
Добрые и светлые открытки в день Почаевской иконы Божией Матери 21 сентября
2:15:25 9/20/2021
Добрые и светлые открытки в день Почаевской иконы Божией Матери 21 сентября
Операцию на клапане сердца впервые провели без разреза грудины в Новосибирске
2:12:11 9/20/2021
Операцию на клапане сердца впервые провели без разреза грудины в Новосибирске
Главный обряд первого осеннего Полнолуния на успешное окончание 2021 года
2:00:33 9/20/2021
Главный обряд первого осеннего Полнолуния на успешное окончание 2021 года
46-летний учитель физкультуры умер при заполнении журнала: Подробности трагедии рассказал друг погибшего
1:56:46 9/20/2021
46-летний учитель физкультуры умер при заполнении журнала: Подробности трагедии рассказал друг погибшего
Песков: Повлияет ли низкое голосование за "Единую Россию" на финансовую помощь регионам
1:30:54 9/20/2021
Песков: Повлияет ли низкое голосование за "Единую Россию" на финансовую помощь регионам
"Мне нравится причинять боль": Стрелок из Перми ненавидел всех и несколько лет готовился к кровавой бойне. Смотрите видео
1:03:40 9/20/2021
"Мне нравится причинять боль": Стрелок из Перми ненавидел всех и несколько лет готовился к кровавой бойне. Смотрите видео
21 сентября – Полнолуние: как правильно загадать желание – три простых, но действенных способа
1:00:06 9/20/2021
21 сентября – Полнолуние: как правильно загадать желание – три простых, но действенных способа