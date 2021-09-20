Путин назвал расстрел в университете Перми бедой для всей России

Президент России Владимир Путин заявил, что стрельба в Перми — огромная беда для всей страны. Об этом он сказал в понедельник на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой по итогам выборов в Госдуму, сообщает сайт Кремля.
Глава государства начал встречу с соболезнований семьям жертв пермского стрелка.
-Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда, и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны, — отметил Путин.
Президент пообещал поддержку со стороны властей пострадавшим и родным жертв.
-Правоохранительные органы сделают все необходимое, для того чтобы расследовать это ужасное преступление, выяснить причины случившегося. А региональные и федеральные власти предпримут все необходимые действия, для того чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших ребят, - отметил российский лидер.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", утром 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в университете Перми, убив 6 человек и ранив 28. Сам он также получил ранение. По последней информации, ему сделали операцию.