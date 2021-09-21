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Фрукты, овощи и упражнения делают вас счастливее: выводы глобального исследования

9:00:559/20/2021Фото: piqsels.com
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Исследование также показывает, что мужчины, похоже, больше тренируются, а женщины едят больше фруктов и овощей.

фрукты
Потребление фруктов и овощей могут повысить уровень счастья

Новое исследование, проведенное Кентским и Редингским университетами, показало, что потребление фруктов и овощей и упражнения могут повысить уровень счастья.

Хотя связь между образом жизни и благополучием была ранее задокументирована и часто использовалась в кампаниях общественного здравоохранения для поощрения более здорового питания и физических упражнений, новые результаты, опубликованные в Журнале исследований счастья, показывают, что существует также положительная причинно-следственная связь между образом жизни и удовлетворенностью жизнью, пишет medicalxpress.com.

Это первое в своем роде исследование, которое раскрывает причинно-следственную связь между счастьем, потреблением фруктов и овощей и физическими упражнениями, а не обобщает взаимосвязь. Исследователи, доктор Аделина Гшвандтнер (Школа экономики Кента), доктор Сара Джуэлл и профессор Ума Камбхампати (оба из Школы экономики Университета Рединга), использовали метод инструментальных переменных, чтобы отфильтровать любое влияние счастья на образ жизни. Исследование показало, что люди счастливы, скорее, от употребления фруктов и овощей, а также от физических упражнений, а не наоборот.

Полученные данные демонстрируют, что способность людей откладывать удовлетворение и применять самоконтроль играет важную роль в влиянии на решения, связанные с образом жизни, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на благополучие. Исследование также показывает, что мужчины, похоже, больше тренируются, а женщины едят больше фруктов и овощей.

Поскольку хорошо известно, что болезни, связанные с образом жизни, являются основной причиной плохого здоровья и смертности во всем мире, а в Великобритании один из самых высоких уровней ожирения в Европе, эти результаты могут иметь серьезные последствия для политики общественного здравоохранения.

Доктор Гшвандтнер сказал: «Поведенческие подталкивания, которые помогают планирующему« я »укреплять долгосрочные цели, вероятно, будут особенно полезны в поддержании здорового образа жизни . Если лучший образ жизни не только делает нас более здоровыми, но и более счастливыми, то это явная победа. -выигрышная ситуация ".

Профессор Камбхампати сказал: «В последние годы произошел более значительный сдвиг в сторону выбора более здорового образа жизни. Важным достижением является установление того, что употребление большего количества фруктов и овощей и выполнение упражнений может повысить уровень счастья, а также принести пользу для здоровья. Это также может оказаться полезным для политики кампании по окружающей среде и устойчивости ".

Их исследовательская работа под названием «Образ жизни и удовлетворенность жизнью: роль отсроченного удовлетворения» опубликована в журнале «Journal of Happiness Studies».

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