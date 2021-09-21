Симптомы рака кишечника: редкий, но болезненный знак в спине может сигнализировать о раке

РАК КИШКИ ежегодно диагностируется примерно у 42 300 человек в Великобритании. Не игнорируйте болезненный знак в спине, который может быть симптомом.
Рак кишечника является четвертым по распространенности раком в Великобритании и вторым по значимости убийцей, поэтому важно знать симптомы, чтобы поймать его на ранней стадии. Однако симптомы связаны не только с вашим фекалиями, поскольку есть несколько менее известных симптомов этого рака. Мы обнаружили болезненный знак в вашей спине, который может указывать на рак кишечника, согласно данным отдела рака кишечника Великобритании и Национальной службы здравоохранения, пишет express.co.uk.
Несмотря на то, что рак кишечника является серьезным убийцей в Великобритании, он поддается лечению и излечим, особенно если его выявить на ранней стадии.
Почти каждый выживает от рака кишечника, если ему ставят диагноз на самой ранней стадии, и у вас больше шансов сделать это, если вы сможете распознать симптомы.
Симптомы рака кишечника видны не только в вашем заднем проходе и отходах, есть еще несколько контрольных признаков, в том числе некоторые в вашей спине.
Основные симптомы рака кишечника:
Кровотечение из ягодиц и / или кровь в фуже
Стойкое и необъяснимое изменение привычки кишечника
Необъяснимая потеря веса
Сильная усталость без очевидной причины
Боль или уплотнение в животе
Если у вас есть эти симптомы, не паникуйте слишком сильно.
В Великобритании по раку кишечника объяснили, что у большинства людей с вышеуказанными симптомами нет рака кишечника, и у них может быть совершенно другое и менее страшное состояние или проблема со здоровьем, например геморроя, СРК, болезнь Крона, трещины заднего прохода, запор или диарея.
Боль в спине обычно не является признаком раннего рака кишечника и с большей вероятностью возникает при непроходимости кишечника.
Непроходимость кишечника возникает, когда опухоль блокирует кишечник, что обычно вызывает внезапные сильные боли и другие заметные симптомы.
В некоторых случаях рак кишечника может остановить прохождение пищеварительных отходов через кишечник. Это называется непроходимостью кишечника.
Боль от непроходимости или ракового участка может отдаваться в спину.
Британия по борьбе с раком кишечника предупредила: «Вы также можете не опорожнить кишечник или избавиться от ветра.
«Если вы считаете, что у вас непроходимость кишечника, немедленно обратитесь к терапевту или обратитесь в отделение неотложной помощи».