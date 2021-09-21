Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Симптомы рака кишечника: редкий, но болезненный знак в спине может сигнализировать о раке

7:00:599/20/2021Фото: express.co.uk
0

Боль в спине обычно не является признаком раннего рака кишечника и с большей вероятностью возникает при непроходимости кишечника.

Рак кишечника
Рак кишечника является четвертым по распространенности раком, поэтому важно знать симптомы, чтобы поймать его на ранней стадии

РАК КИШКИ ежегодно диагностируется примерно у 42 300 человек в Великобритании. Не игнорируйте болезненный знак в спине, который может быть симптомом.

Рак кишечника является четвертым по распространенности раком в Великобритании и вторым по значимости убийцей, поэтому важно знать симптомы, чтобы поймать его на ранней стадии. Однако симптомы связаны не только с вашим фекалиями, поскольку есть несколько менее известных симптомов этого рака. Мы обнаружили болезненный знак в вашей спине, который может указывать на рак кишечника, согласно данным отдела рака кишечника Великобритании и Национальной службы здравоохранения, пишет express.co.uk.

Несмотря на то, что рак кишечника является серьезным убийцей в Великобритании, он поддается лечению и излечим, особенно если его выявить на ранней стадии.

Почти каждый выживает от рака кишечника, если ему ставят диагноз на самой ранней стадии, и у вас больше шансов сделать это, если вы сможете распознать симптомы.

Симптомы рака кишечника видны не только в вашем заднем проходе и отходах, есть еще несколько контрольных признаков, в том числе некоторые в вашей спине.

Основные симптомы рака кишечника:

Кровотечение из ягодиц и / или кровь в фуже
Стойкое и необъяснимое изменение привычки кишечника
Необъяснимая потеря веса
Сильная усталость без очевидной причины
Боль или уплотнение в животе
Если у вас есть эти симптомы, не паникуйте слишком сильно.

В Великобритании по раку кишечника объяснили, что у большинства людей с вышеуказанными симптомами нет рака кишечника, и у них может быть совершенно другое и менее страшное состояние или проблема со здоровьем, например геморроя, СРК, болезнь Крона, трещины заднего прохода, запор или диарея.

Боль в спине обычно не является признаком раннего рака кишечника и с большей вероятностью возникает при непроходимости кишечника.

Непроходимость кишечника возникает, когда опухоль блокирует кишечник, что обычно вызывает внезапные сильные боли и другие заметные симптомы.

В некоторых случаях рак кишечника может остановить прохождение пищеварительных отходов через кишечник. Это называется непроходимостью кишечника.

Боль от непроходимости или ракового участка может отдаваться в спину.

Британия по борьбе с раком кишечника предупредила: «Вы также можете не опорожнить кишечник или избавиться от ветра.

«Если вы считаете, что у вас непроходимость кишечника, немедленно обратитесь к терапевту или обратитесь в отделение неотложной помощи».

16 необыкновенных архитектурных решений
55 снимков, доказывающих, что время беспощадно ко всему
На что футболист Криштиану Роналду тратит свои миллионы
Горячие девчонки с рыжей шевелюрой: вот где огонь
vsenovosti.net
Дизайнеры у природы идеи «утащили» : фото
vsenovosti.net
Вот откуда дизайнеры вдохновение черпают: забавный коллаж
vsenovosti.net
Лесные красавицы: лучшая фотосессия красивых девчонок
vsenovosti.net
Так выглядят стюардессы, когда снимают форму: фото
vsenovosti.net
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Однокурсники в бешенстве от поведения 9-летней студентки МГУ
news-z.info
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Девушки с красивой фигурой фотографии
Морозов после пластики: фанаты напуганы
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Запах болеющего раком человека ни с чем не спутать
news-z.info
симптомысигналрак кишечникаболезненный знак в спине
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть боли в спине?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Новую опасность российских лесов рассказали грибникам эксперты
news-z.info

Последние новости

Симптомы рака кишечника: редкий, но болезненный знак в спине может сигнализировать о раке
7:00:59 9/20/2021
Симптомы рака кишечника: редкий, но болезненный знак в спине может сигнализировать о раке
Какого цвета ваша личность? И что это говорит о вас? Узнайте!
6:30:02 9/20/2021
Какого цвета ваша личность? И что это говорит о вас? Узнайте!
"Коровье бешенство" обнаружили в одной из стран Европы: фермеры боятся эпидемии
6:13:43 9/20/2021
"Коровье бешенство" обнаружили в одной из стран Европы: фермеры боятся эпидемии
День фармацевта 25 сентября 2021 года история и значение праздника
6:11:06 9/20/2021
День фармацевта 25 сентября 2021 года история и значение праздника
Календарь мусульманских праздников в октябре, ноябре, декабре 2021
4:00:44 9/20/2021
Календарь мусульманских праздников в октябре, ноябре, декабре 2021
Россиянам спишут долги на 1,6 млрд рублей, заявили в Минэкономразвития
3:35:16 9/20/2021
Россиянам спишут долги на 1,6 млрд рублей, заявили в Минэкономразвития
Таксист оплевал и избил женщину-инвалида в Петербурге: Пострадавшая попала в больницу, водитель - за решетку
3:28:10 9/20/2021
Таксист оплевал и избил женщину-инвалида в Петербурге: Пострадавшая попала в больницу, водитель - за решетку
Путин назвал расстрел в университете Перми бедой для всей России
3:11:24 9/20/2021
Путин назвал расстрел в университете Перми бедой для всей России
Денежный ритуал на полную луну в сентябре 2021 года: Дата, когда можно стать богаче
3:00:12 9/20/2021
Денежный ритуал на полную луну в сентябре 2021 года: Дата, когда можно стать богаче
Как распределят депутатские места в Госдуме и кто попадет в парламент после выборов
2:48:13 9/20/2021
Как распределят депутатские места в Госдуме и кто попадет в парламент после выборов