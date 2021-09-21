Как летучие мыши борются и живут с коронавирусом: они могут дать информацию о новых методах лечения людей

В статье, опубликованной в престижном журнале Science Immunology , исследуется идея о том, что изучение реакции летучих мышей на SARS-CoV-2 может дать ключ к пониманию того, как и когда лучше всего использовать существующие методы лечения COVID-19 и разработать новые методы лечения.
Обзор, подготовленный профессором Марселем Нольдом и доцентом Клаудией Нольд с кафедры педиатрии Университета Монаша и Института медицинских исследований Гудзона, написанный в сотрудничестве с коллегами из Австралии и Китая, представляет собой серьезный обзор того, как вирус, вызвавший нынешнюю пандемия наносит ущерб иммунной системе человека, пишет medicalxpress.com.
С момента первого обнаружения в декабре 2019 года SARS-CoV-2 мутировал, и варианты штаммов Alpha, Beta и Delta более заразны, чем исходный штамм. В частности, штамм Delta снова на 60-79 процентов более передаточен, чем мутант Alpha, и, по мнению профессора Нольда, предположительно более опасен.
По его словам, сохраняется острая «потребность в эффективных методах лечения, по крайней мере, частично из-за появления мутаций».
Авторы предупреждают, что «предотвращение инфекции SARS-CoV-2 или предоставление пациентам возможности искоренить ее представляет собой конечную цель в борьбе с COVID-19: но неясно, когда это станет достоверно возможным».
«Поэтому усилия по определению безопасных и эффективных методов лечения, предотвращающих прогрессирование COVID до средней и тяжелой стадий заболевания, имеют решающее значение в борьбе с этим заболеванием», - сказал профессор Нольд.
Летучие мыши заражаются вирусом, но проявляют минимальное заболевание. Авторы говорят, что «предотвращение развития тяжелой болезни или эффективное ее лечение - другими словами, имитация летучих мышей - значительно облегчит страдания и спасет жизни».
По словам доцента Нольда, изучение того, как летучие мыши противостоят коронавирусу, дает большие надежды не только на инфекции SARS-CoV-2, но также «лучше подготовит нас к следующей эпидемии или пандемии».
В обзоре говорится, что общий предок нынешнего вируса COVID, вероятно, появился у летучих мышей между 40 и 70 годами назад, «хотя точный вид летучих мышей или промежуточный хозяин, участвовавший во вспышке 2019 года, остается неясным».
Хотя летучие мыши могут заражать друг друга SARS-CoV-2, они не проявляют никаких клинических эффектов и не проявляют тех же проблем с легкими, которые так сильно влияют на людей.
Авторы предполагают, что некоторые из способов, которыми летучие мыши, по-видимому, сопротивляются COVID, могут быть использованы в терапевтических целях, таких как тонкая настройка иммунного ответа человека на вирус способами, которые, по-видимому, используют летучие мыши, включая усиление реакции интерферона типа I и III или - когда-то тяжелое. развилась болезнь - блокирование инфламмасом, имитирующих то, что происходит у летучих мышей.
Доцент Нольд говорит, что это «могло бы минимизировать чрезмерное воспаление, иммунное истощение и цитокиновые штормы, которые наблюдаются у людей».
Основываясь на этих выводах, междисциплинарные авторы комментируют лучшие стратегии в отношении выбора и выбора времени для различных методов лечения, доступных сегодня, а также о неразвитых в настоящее время способах облегчения страданий, вызванных COVID-19 во всем мире.