"Коровье бешенство" обнаружили в одной из стран Европы: фермеры боятся эпидемии

Британские официальные лица выявили единственный случай губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота (BSE), широко известной как коровье бешенство.
Агентство по охране здоровья животных и растений (APHA) заявило на этой неделе, что мертвое животное было удалено с фермы в Сомерсете, на юго-западе Англии, добавив, что «риска для безопасности пищевых продуктов нет», пишет medicalxpress.com.
«Общий статус риска BSE в Великобритании остается« контролируемым », и нет никакого риска для безопасности пищевых продуктов или здоровья населения» , - сказала главный ветеринарный врач Кристин Миддлмисс.
APHA начнет «тщательное расследование стада, помещений, потенциальных источников инфекции и в надлежащее время представит полный отчет о происшествии».
С 2014 года в Великобритании было выявлено пять случаев BSE, который был связан со смертельным исходом у человека болезнью Крейтцфельдта-Якоба.
Британия убила миллионы коров во время эпидемии болезни в 1990-х годах.