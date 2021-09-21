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"Коровье бешенство" обнаружили в одной из стран Европы: фермеры боятся эпидемии

6:13:439/20/2021Фото: pxfuel.com
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С 2014 года в Великобритании было выявлено пять случаев BSE, который был связан со смертельным исходом у человека болезнью Крейтцфельдта-Якоба.

корова
Британия убила миллионы коров во время эпидемии болезни в 1990-х годах

Британские официальные лица выявили единственный случай губчатой ​​энцефалопатии крупного рогатого скота (BSE), широко известной как коровье бешенство.

Агентство по охране здоровья животных и растений (APHA) заявило на этой неделе, что мертвое животное было удалено с фермы в Сомерсете, на юго-западе Англии, добавив, что «риска для безопасности пищевых продуктов нет», пишет medicalxpress.com.

«Общий статус риска BSE в Великобритании остается« контролируемым », и нет никакого риска для безопасности пищевых продуктов или здоровья населения» , - сказала главный ветеринарный врач Кристин Миддлмисс.

APHA начнет «тщательное расследование стада, помещений, потенциальных источников инфекции и в надлежащее время представит полный отчет о происшествии».

С 2014 года в Великобритании было выявлено пять случаев BSE, который был связан со смертельным исходом у человека болезнью Крейтцфельдта-Якоба.

Британия убила миллионы коров во время эпидемии болезни в 1990-х годах.

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