Погода в Бердске 21 сентября 2021: Резкое похолодание придет в город в этот день

21 сентября в Бердске наступит резкое похолодание. Температура воздуха с утра опустится до +2 градусов, к обеду не поднимется выше +5 по Цельсию. Также весь день будет пасмурно и переменные осадки в виде дождя. Ветер подует западный, с порывами до 3,4 м/с. При относительной влажности воздуха 88%.
21 сентября отмечается вторая встреча осени (Вторые Осенины). В церковном календаре - Рождество Пресвятой Девы Марии.
Вторые Осенины по традиции выпадают на 21 сентября. Поскольку в народе начало нового сезона был очень важным событием, в этот день заканчивали сбор урожая, прощались с летом, и радостно встречали осень, сопровождая праздника веселыми играми и хороводами.
Чтобы следующий год для семьи прошел благополучно, 21 сентября проводили интересный обряд обновления огня. Еще накануне праздника весь старый огонь в жилище тушили, а потом зажигали лампаду с новым огнем, которая должна была гореть всю ночь.
Раньше плохой урожай - был настоящей катастрофой. Чтобы в следующем году земля стала плодородной, а плоды вкусными, христиане молились Богородице и просили о хорошем урожае.