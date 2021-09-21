Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Погода в Бердске 21 сентября 2021: Резкое похолодание придет в город в этот день

11:30:289/20/2021Фото: pixabay.com
0

Чтобы следующий год для семьи прошел благополучно, 21 сентября проводили интересный обряд обновления огня.

21 сентября отмечается вторая встреча осени

21 сентября в Бердске наступит резкое похолодание. Температура воздуха с утра опустится до +2 градусов, к обеду не поднимется выше +5 по Цельсию. Также весь день будет пасмурно и переменные осадки в виде дождя. Ветер подует западный, с порывами до 3,4 м/с. При относительной влажности воздуха 88%.

21 сентября отмечается вторая встреча осени (Вторые Осенины). В церковном календаре - Рождество Пресвятой Девы Марии.

Вторые Осенины по традиции выпадают на 21 сентября. Поскольку в народе начало нового сезона был очень важным событием, в этот день заканчивали сбор урожая, прощались с летом, и радостно встречали осень, сопровождая праздника веселыми играми и хороводами.

Чтобы следующий год для семьи прошел благополучно, 21 сентября проводили интересный обряд обновления огня. Еще накануне праздника весь старый огонь в жилище тушили, а потом зажигали лампаду с новым огнем, которая должна была гореть всю ночь.

Раньше плохой урожай - был настоящей катастрофой. Чтобы в следующем году земля стала плодородной, а плоды вкусными, христиане молились Богородице и просили о хорошем урожае.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Морозов после пластики: фанаты напуганы
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Признаки хорошего любовника: их всего 4
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Стала известна причина внезапного визита Асада в Москву
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
Что известно об убийстве российского подполковника в Донбассе
Гарантии талибов: что пообещали Узбекистану
«Он сгорел за месяц»: детали смерти Романа Шадрина
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Звезды 90-х, которые остались на плаву: сравни фото
vsenovosti.net
традицииРождество Пресвятой Богородицыприметы погода в Бердске 21 сентября
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будете встречать осень?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Первые вести о результатах мужа Скабеевой на выборах
Кем оказался парень, устроивший перестрелку в вузе Перми
Уже не скрыть, что сделал стрелок из Перми перед расстрелом
Подскочил с дивана и кричал: ответ Глушко на весть о дочери жены

Последние новости

БердскПогода в Бердске 21 сентября 2021: Резкое похолодание придет в город в этот день
11:30:28 9/20/2021
Погода в Бердске 21 сентября 2021: Резкое похолодание придет в город в этот день
Какой сегодня церковный праздник 21 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:45 9/20/2021
Какой сегодня церковный праздник 21 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Эксклюзивные открытки в Осенины 21 сентября для коллег и родных: С праздником осени, друзья!
11:15:18 9/20/2021
Эксклюзивные открытки в Осенины 21 сентября для коллег и родных: С праздником осени, друзья!
Факторы, ведущие человека к успешному старению: новое масштабное исследование
11:00:14 9/20/2021
Факторы, ведущие человека к успешному старению: новое масштабное исследование
Магнитная буря 21 сентября 2021: четвертая сильная магнитная буря сентября, как улучшить свое эмоциональное здоровье?
10:45:44 9/20/2021
Магнитная буря 21 сентября 2021: четвертая сильная магнитная буря сентября, как улучшить свое эмоциональное здоровье?
Самые светлые открытки в Суккот для родных и знакомых
10:15:43 9/20/2021
Самые светлые открытки в Суккот для родных и знакомых
Почему рак легких поражает некурящих? Причины называют ученые в новом исследовании - это виновато пассивное курение?
10:00:53 9/20/2021
Почему рак легких поражает некурящих? Причины называют ученые в новом исследовании - это виновато пассивное курение?
Самые светлые и красивые открытки в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября для родных и друзей
9:45:24 9/20/2021
Самые светлые и красивые открытки в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября для родных и друзей
Фрукты, овощи и упражнения делают вас счастливее: выводы глобального исследования
9:00:55 9/20/2021
Фрукты, овощи и упражнения делают вас счастливее: выводы глобального исследования
Как летучие мыши борются и живут с коронавирусом: они могут дать информацию о новых методах лечения людей
8:00:26 9/20/2021
Как летучие мыши борются и живут с коронавирусом: они могут дать информацию о новых методах лечения людей