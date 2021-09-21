День фармацевта 25 сентября 2021 года история и значение праздника

25 сентября 2021 года - Всемирный день фармацевта.
Причина, по которой 25 сентября было выбрано Всемирным днем фармацевтов, заключается в том, что именно в эту дату в 1912 году в Турции была создана Международная фармацевтическая федерация. При этом в России есть еще один праздник, отмечаемый 19 мая.
Кто такие фармацевты?
Фармацевты — медицинские работники, которые знают, как эффективно использовать лекарства. Специалисты, не только продают лекарства, консультируя покупателей, но и занимаются изготовлением и исследованием препаратов.
Важно помнить, что фармацевты дают значительно больше, чем лекарства. Фармацевты квалифицированно обучены и часто помогают дельным советом. Когда человек приходит с головной болью и описывает подробно все симптомы, то фармацевт может подобрать для него лучшее лекарство, также с другими недомоганиями. Порой фармацевты помогают выбрать хорошие аналоги дорогих лекарств и не ошибиться.
Фармацевты консультируют пациентов, когда и как принимать лекарства, чтобы получить максимальный эффект, как уменьшить побочные эффекты и как предотвратить взаимодействие препарата с другими лекарствами, продуктами питания, овощами. Это означает, что фармацевт дает все необходимые инструкции для пациентов.
Международная фармацевтическая федерация (FIP)
FIP - глобальный орган, представляющий фармацию, фармацевтические науки и образование. В общей сложности 144 национальные организации, академические учреждения и отдельные члены представляют миллионы фармацевтов, ученых-фармацевтов и фармацевтических преподавателей по всему миру. Головной офис FIP расположен в Нидерландах.