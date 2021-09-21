Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Осенины: почему 21 сентября на Малая Пречистую хозяйки ломали хлеб и варили кисель

1:00:379/21/2021Фото: pixabay.com
0

На берегу девушки водили хороводы. Хоровод заводила самая старшая из присутствующих женщин.

Хозяйки выпекали караваи, которые освящали в храме

21 сентября отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. В народе в этот день встречают Осенины - переход от лета к осени или вторая встреча осени.

Праздник имел большое значение для древних славян. Поскольку в этот день заканчивались полевые работы и наступал долгий период зимних морозов. Которые, чтобы пережить, необходимо было тщательно подготовиться.

В день Осенин придерживалось всех обычаев и традиций, существующих тогда.

Например, ставили букет ржи, освященный в церкви, возле иконы Богоматери, приступая к пышному празднованию — в виде песен, танцев и приготовления разных блюд.

Хозяйки выпекали караваи, которые освящали в храме. Караваи должны быть мягкими и не крошиться, потому что девушки брали его с собой на берег реки или озера. Также брали с собой кисель. И все это были дары, которые символизировали достаток и материальное благополучие.

На берегу девушки водили хороводы. Хоровод заводила самая старшая из присутствующих женщин. И не просто так. Ведь праздник считается женским, поэтому каждая девушка может попросить Богородицу о желаемом, в частности о даровании детей и семьи. Бездетным парам священнослужители рекомендуют посетить торжественную службу, чтобы поставить свечу у иконы Божьей Матери и помолиться о даровании здоровых детей.

В этот день запрещено затевать ссоры, особенно в семье и с близкими друзьями. Нельзя отказывать, если кто-то просит помочь — постарайтесь выполнить просьбу.

Стала известна причина внезапного визита Асада в Москву
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
Факты, от которых волосы дыбом: вот что с женщинами вытворяли
Новые выплаты с 1 октября: назван размер будущей пенсии
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
Пляжные снимки из Советского Союза: вот это девчонки отрывались
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Австралийские власти упорно молчат, хотя неприятных случаев полно
vsenovosti.net
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Вот что значит отказало чувство меры: Сеть ржет уже который день
традициипраздникиРождество Пресвятой Богородицыприметы Осенинывторая встреча осени
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соблюдаете традиции?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Настоящий мотив стрелка, устроившего расстрел в вузе Перми
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже

Последние новости

БердскПогода в Бердске 21 сентября 2021: Резкое похолодание придет в город в этот день
11:30:28 9/20/2021
Погода в Бердске 21 сентября 2021: Резкое похолодание придет в город в этот день
Какой сегодня церковный праздник 21 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:45 9/20/2021
Какой сегодня церковный праздник 21 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Эксклюзивные открытки в Осенины 21 сентября для коллег и родных: С праздником осени, друзья!
11:15:18 9/20/2021
Эксклюзивные открытки в Осенины 21 сентября для коллег и родных: С праздником осени, друзья!
Факторы, ведущие человека к успешному старению: новое масштабное исследование
11:00:14 9/20/2021
Факторы, ведущие человека к успешному старению: новое масштабное исследование
Магнитная буря 21 сентября 2021: четвертая сильная магнитная буря сентября, как улучшить свое эмоциональное здоровье?
10:45:44 9/20/2021
Магнитная буря 21 сентября 2021: четвертая сильная магнитная буря сентября, как улучшить свое эмоциональное здоровье?
Самые светлые открытки в Суккот для родных и знакомых
10:15:43 9/20/2021
Самые светлые открытки в Суккот для родных и знакомых
Почему рак легких поражает некурящих? Причины называют ученые в новом исследовании - это виновато пассивное курение?
10:00:53 9/20/2021
Почему рак легких поражает некурящих? Причины называют ученые в новом исследовании - это виновато пассивное курение?
Самые светлые и красивые открытки в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября для родных и друзей
9:45:24 9/20/2021
Самые светлые и красивые открытки в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября для родных и друзей
Фрукты, овощи и упражнения делают вас счастливее: выводы глобального исследования
9:00:55 9/20/2021
Фрукты, овощи и упражнения делают вас счастливее: выводы глобального исследования
Как летучие мыши борются и живут с коронавирусом: они могут дать информацию о новых методах лечения людей
8:00:26 9/20/2021
Как летучие мыши борются и живут с коронавирусом: они могут дать информацию о новых методах лечения людей