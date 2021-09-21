Осенины: почему 21 сентября на Малая Пречистую хозяйки ломали хлеб и варили кисель

21 сентября отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. В народе в этот день встречают Осенины - переход от лета к осени или вторая встреча осени.
Праздник имел большое значение для древних славян. Поскольку в этот день заканчивались полевые работы и наступал долгий период зимних морозов. Которые, чтобы пережить, необходимо было тщательно подготовиться.
В день Осенин придерживалось всех обычаев и традиций, существующих тогда.
Например, ставили букет ржи, освященный в церкви, возле иконы Богоматери, приступая к пышному празднованию — в виде песен, танцев и приготовления разных блюд.
Хозяйки выпекали караваи, которые освящали в храме. Караваи должны быть мягкими и не крошиться, потому что девушки брали его с собой на берег реки или озера. Также брали с собой кисель. И все это были дары, которые символизировали достаток и материальное благополучие.
На берегу девушки водили хороводы. Хоровод заводила самая старшая из присутствующих женщин. И не просто так. Ведь праздник считается женским, поэтому каждая девушка может попросить Богородицу о желаемом, в частности о даровании детей и семьи. Бездетным парам священнослужители рекомендуют посетить торжественную службу, чтобы поставить свечу у иконы Божьей Матери и помолиться о даровании здоровых детей.
В этот день запрещено затевать ссоры, особенно в семье и с близкими друзьями. Нельзя отказывать, если кто-то просит помочь — постарайтесь выполнить просьбу.