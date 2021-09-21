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21 сентября – Двунадесятый праздник церкви – Рождество Пресвятой Богородицы: сильнейшая молитва, строгие запреты и три обязательных дела для верующих

1:30:339/21/2021Фото: pixabay.com
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Предание гласит, что о скором рождении Марии супругам сообщил архангел Гавриил.

Молитвы читают для защиты дома от врагов, семейном благополучии, исцелении и о многом другом

Рождество Богородицы отмечается ежегодно 21 сентября, как один из величайших праздников в церковном календаре.

Рождество Богородицы – это первый праздник церковного года, который начинается 14 сентября, а также самый большой праздник осени. В торжество верующие отправляются в церковь, чтобы постоять на богослужении и поклониться иконе Божией Матери.

Мария родилась в семье святых праведников Иоакима и Анны. Они за свою супружескую жизнь, долго не могли зачать ребенка, поэтому сильно и долго молились, чтобы Господь помог им в этом и даровал родительскую радость.

Предание гласит, что о скором рождении Марии супругам сообщил архангел Гавриил. Он сказал праведным Иоакиму и Анне, что их молитва была услышана, поэтому им предстоит получить величайший дар — ребенка, избранного Богом, которого они должны назвать Марией.

На Рождество Богородицы нельзя зажигать огонь. По преданию, те, кто едят в этот день пищу, приготовленную на огне, могут навлечь на себя болезни.

При этом, перед иконой Божией Матери нужно зажечь лампаду, которая должна гореть в течение всего праздника.

Пресвятой Деве Марии молятся при боли, заболеваниях и увечьях рук, ног, при душевном беспокойстве. Молитвы читают для защиты дома от нечисти, болезней и скандалов.

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