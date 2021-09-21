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Самые светлые и красивые открытки в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября для родных и друзей

9:45:249/20/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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21 сентября 2021 православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы.

Рождество Пресвятой Богородицы

В Рождество Пресвятой Богородицы
Пусть сердца наши счастьем наполнятся,
Пусть с небес благодать к нам сойдет,
Вера грешные души спасет.

К Богородице Деве Марии
Обращаем молитвы свои мы,
Просим чтоб, доброта ее, сила
Сберегла нас, спасла и простила.

Рождество Пресвятой Богородицы

С Рождеством Богородицы поздравляем,
Искренне, от души желаем:
В жизни только теплоты,
Чистой, большой любви.

Чудо Богородица подарит,
Теплом священным одарит.
Сбережет она здоровье,
И в душе создаст покой.

Рождество Пресвятой Богородицы

Богородицы сегодня Рождество!
Поздравляю! Поздравляю!
Осенит тебя пусть волшебство,
Благодать повсюду окружает.

Небеса лазурной добротой Согревают пусть все время. На душе пускай живет покой, Не тяжелым будет бремя.

Источник: pozdravok.ru

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