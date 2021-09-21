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Чудесные открытки от всего сердца с днем Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября для самых любимых людей

1:45:199/21/2021Фото: bonnycards.ru
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Рождество Пресвятой Богородицы, как и Рождество Христово, — один из важных православных праздников.

Рождество Пресвятой Богородицы

Пусть мать-Богородица Вас защитит,
Рождественский праздник отметите вместе,
Семью от болезней и горя хранит,
И жить Вам в покое и мире, и чести.

Сегодня помолимся за души святых,
И пусть наше сердце очистится светом,
Помянем умерших друзей и родных,
И памятью будет душа пусть согрета!

***

Пускай же Пресвятая Богородица
Тебе большое счастье принесет,
Пусть все добро назад к тебе воротится,
А в душу пусть гармония придет!

Желаю тебе мира и достатка,
И Божьего с небес благословения,
Живется пусть тебе легко и сладко,
Чтоб радовало каждое мгновение!

Рождество Пресвятой Богородицы

Спаси и сохрани нас, Пресвятая Богородица!
Пусть дороги у людей хороших сходятся,
Пусть не иссякнет на земле твой свет,
Дай всем счастливых, долгих лет!

Пусть радость и добро зло побеждают, Молитвы твои людям помогают, Всем светлых, чистых мыслей, Жизнь проживать не просто, а со смыслом!

***

По воле Божьей родила
Ты Сына в день назначенный,
Поверила и все смогла,
Что Богом предназначено!

Мы Богородицей тебя
С улыбкой величаем,
Величие свое даря,
Тебя мы почитаем!

Ты заслужила всех похвал
И Господом назначена,
Что Он в твоих объятьях спал,
Тобой было оплачено...

Друзья мои, так будем мы
В Иисуса твердо верить,
Ведь жизнь реальность, а не сны,
И Он открыл нам двери!

Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru

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