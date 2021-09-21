Чудесные открытки от всего сердца с днем Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября для самых любимых людей

Пусть мать-Богородица Вас защитит,
Рождественский праздник отметите вместе,
Семью от болезней и горя хранит,
И жить Вам в покое и мире, и чести.
Сегодня помолимся за души святых,
И пусть наше сердце очистится светом,
Помянем умерших друзей и родных,
И памятью будет душа пусть согрета!
***
Пускай же Пресвятая Богородица
Тебе большое счастье принесет,
Пусть все добро назад к тебе воротится,
А в душу пусть гармония придет!
Желаю тебе мира и достатка,
И Божьего с небес благословения,
Живется пусть тебе легко и сладко,
Чтоб радовало каждое мгновение!
Спаси и сохрани нас, Пресвятая Богородица!
Пусть дороги у людей хороших сходятся,
Пусть не иссякнет на земле твой свет,
Дай всем счастливых, долгих лет!
Пусть радость и добро зло побеждают, Молитвы твои людям помогают, Всем светлых, чистых мыслей, Жизнь проживать не просто, а со смыслом!
***
По воле Божьей родила
Ты Сына в день назначенный,
Поверила и все смогла,
Что Богом предназначено!
Мы Богородицей тебя
С улыбкой величаем,
Величие свое даря,
Тебя мы почитаем!
Ты заслужила всех похвал
И Господом назначена,
Что Он в твоих объятьях спал,
Тобой было оплачено...
Друзья мои, так будем мы
В Иисуса твердо верить,
Ведь жизнь реальность, а не сны,
И Он открыл нам двери!
Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru