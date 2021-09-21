Можно ли ходить на кладбище в Рождество Пресвятой Богородицы и грешно ли работать 21 сентября?

Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 21 сентября. Празднование этого дня связано с началом нового сезона.
История рождения Божией Матери началась еще в начале пятого века. Живущие в то время супруги Иоаким и Анна много лет не могли родить ребенка. Но несмотря ни на что, они упорно и с верой молились Господу, соблюдая при этом все заповеди христианской церкви.
В один из главных церковных праздников Иоаким пришел в храм и поднес дары Господу, но священник, служивший там - не дал ему этого сделать, поскольку его бездетность тогда означала, что у человека нет благословения Господа. Иоаким в отчаянии пошел в пустыню, молясь сорок дней. В пустыне к нему пришел Божий помощник ангел и сообщил, что у него родится дочь. То же самое произошло с Анной, когда она молилась. И ровно, через 9 месяцев родилась девочка, которую нарекли Марией. Когда Ей исполнилось три года, то родители отправили девочку на службу в монастырь.
Праздник Рождества Богородицы очень светлое, радостное событие, которое нельзя осквернять плохим словом или делом, нельзя обижаться, злословить, злиться, завидовать, повышать голос на близких и детей.
Этот праздник не только один из великих церковных праздников, он имеет и культурное значение. На Рождество чтят семейные ценности, еще теснее становятся семейные узы. Хорошо и светлый праздник дает людям отдушину, позволяет собраться семьей за праздничным столом, уделить внимание родным и близким людям, сделать короткую паузу в череде повседневных дел и отдохнуть душой в кругу дорогих сердцу людей.
Поэтому следует провести день как можно радостнее. Конечно, вам никто не запрещает ходить на кладбище или работать в это день. Но, священнослужители не рекомендуют этого делать, чтобы не погрязнуть в мирских делах и мыслями и душой.