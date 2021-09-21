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Изумительные открытки в Суккот 2021 для знакомых и родных людей

1:15:569/21/2021Фото: fresh-cards.ru
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Суккот, или праздник кущей, по еврейскому календарю наступает на 15-й день нового года - в 2021-м он выпадает на 21 сентября.

Суккот

Гуляет шумно весь народ еврейский:
Суккот сегодня. Веселитесь, люди, все!
Мы вспоминаем тот сюжет библейский,
Когда народ блуждал в пустынной полосе.

Желаю никогда не сбиться Вам с пути,
Идти уверенно сквозь бури и невзгоды,
Решив все трудности, любовь свою найти,
И сохранить семью в любую непогоду.

***

Давайте вспомним о Синайской мы пустыне
И выйдем из дому, поселимся в сукке!
Мы будем правильными, честными отныне,
Зажав цитрон — в одной, лулав — в другой руке.

Пусть будет в вашем доме свет и правда!
Живите тихо в мире круглый год.
И будет настоящей вам наградой
Спокойный праздник — радостный Суккот!

***

Суккот — еврейский праздник наступил,
Гостей и всех друзей за стол он пригласил,
Украсим ветками зелёными мы дом,
Благополучие чтоб поселилось в нём.

Прекрасный этот праздник ждали мы, Исполнит он все наши заветные мечты, Друг друга мы сегодня поздравляем, И всем мы счастья и любви желаем!

***

У еврейского народа
Разных праздников полно.
Все они традиционны,
Отмечаются давно.

И Суккот, великий праздник,
Исключением не стал,
Занимает очень твердо
Свой почетный пьедестал.

В этот день шатер поставит
Каждый праведный еврей.
Проживет потом в котором,
Он без малого семь дней.

Будет спать там и молиться
В кулаке этрог держа,
Вспоминая о блужданьях,
Благодатью дорожа.

Источник: Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru

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