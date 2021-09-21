Бесподобной красоты открытки для верующих в праздник Почаевской иконы Божией Матери 21 сентября

Чудотворную святыню мы чтим,
И с молитвой обратиться к ней спешим,
Чтоб свыше к нам пришло благословенье,
Чтоб Божья Матерь дала нам везенья и терпенья.
Желаем всем здоровья крепкого и счастья,
Пусть мимо пролетают все ненастья,
Пусть будет мирным небо над головой,
Будьте хранимы Господом и судьбой.
***
День Почаевской иконы – светлый праздник,
Во всех церквах звучат колокола,
Ярким пламенем сияют свечи,
И наполняется добром душа.
Пусть Божия Матер нас хранит,
От всех бед оберегает,
Каждый день пусть вас приятно удивит,
И солнца мира над вами сияет.
***
От иконы исходило дивное сиянье,
Из-за этого чудотворной нарекли её,
На её долю выпало много испытаний,
Но до сих пор она оберегает от плохого всего.
Божья Матерь, помоги,
Стать всем нам добрыми и честными людьми,
Чтоб кристально чистой была душа,
Чтоб везло во всём, всегда.
Источник: pozdravik.ru