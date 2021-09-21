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Бесподобной красоты открытки для верующих в праздник Почаевской иконы Божией Матери 21 сентября

12:45:169/21/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Почаевская икона Божией Матери — почитаемая в православной и католической церкви икона Богородицы.

День Почаевской иконы Божией Матери

Чудотворную святыню мы чтим,
И с молитвой обратиться к ней спешим,
Чтоб свыше к нам пришло благословенье,
Чтоб Божья Матерь дала нам везенья и терпенья.
Желаем всем здоровья крепкого и счастья,
Пусть мимо пролетают все ненастья,
Пусть будет мирным небо над головой,
Будьте хранимы Господом и судьбой.

***

День Почаевской иконы – светлый праздник,
Во всех церквах звучат колокола,
Ярким пламенем сияют свечи,
И наполняется добром душа.
Пусть Божия Матер нас хранит,
От всех бед оберегает,
Каждый день пусть вас приятно удивит,
И солнца мира над вами сияет.

***

От иконы исходило дивное сиянье,
Из-за этого чудотворной нарекли её,
На её долю выпало много испытаний,
Но до сих пор она оберегает от плохого всего.
Божья Матерь, помоги,
Стать всем нам добрыми и честными людьми,
Чтоб кристально чистой была душа,
Чтоб везло во всём, всегда.

День Почаевской иконы Божией Матери

Источник: pozdravik.ru

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