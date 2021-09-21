Эксклюзивные открытки в Осенины 21 сентября для коллег и родных: С праздником осени, друзья!

Целый год готовы были.
Ни о чем мы не забыли.
Урожай собрать пора.
Это мы всегда «Ура!».
И, конечно, есть причины
Поздравок принять. С почином!
Всем желаю я тепла,
Чтобы жизнь была светла.
Чтоб морковки, свеклы, брюквы
Вам хватило на всю кухню!
Чтобы голода не знали,
Урожай оберегали.
Урожая праздник наступает.
Неизвестно, что он нам несет.
Пусть же будет у тебя, родная,
Здоровья и достатка на весь год.
Радости, любви, удачи, смеха,
Любящих и преданных друзей,
Кучу привелегий, денег, меха,
Будь в любой компании своей!
Соберем в стога солому Мы по случаю такому. И на праздник урожая Всех девиц мы наряжаем, А парней готовим в пляс, Чтобы вышел праздник наш! Пусть хлеба растут златые, Пусть поля полны хмельные, Пусть амбары через край — Вот какой наш урожай! И здоровья пахарям, Чтоб полны поля Могли бы обрабатывать, Да их и восхвалять!
Источник: pozdravok.ru