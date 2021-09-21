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Эксклюзивные открытки в Осенины 21 сентября для коллег и родных: С праздником осени, друзья!

11:15:189/20/2021
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Праздник осенины — Славянский Новый Год. Осенины — это окончание всех крестьянских сезонных работ уходящего года, праздник собранного урожая и день осеннего равноденствия.

Осенины

Целый год готовы были.
Ни о чем мы не забыли.
Урожай собрать пора.
Это мы всегда «Ура!».

И, конечно, есть причины
Поздравок принять. С почином!
Всем желаю я тепла,
Чтобы жизнь была светла.

Чтоб морковки, свеклы, брюквы
Вам хватило на всю кухню!
Чтобы голода не знали,
Урожай оберегали.

Осенины

Урожая праздник наступает.
Неизвестно, что он нам несет.
Пусть же будет у тебя, родная,
Здоровья и достатка на весь год.

Радости, любви, удачи, смеха,
Любящих и преданных друзей,
Кучу привелегий, денег, меха,
Будь в любой компании своей!

Осенины

Соберем в стога солому Мы по случаю такому. И на праздник урожая Всех девиц мы наряжаем, А парней готовим в пляс, Чтобы вышел праздник наш! Пусть хлеба растут златые, Пусть поля полны хмельные, Пусть амбары через край — Вот какой наш урожай! И здоровья пахарям, Чтоб полны поля Могли бы обрабатывать, Да их и восхвалять!

Источник: pozdravok.ru

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