Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что нельзя и можно делать в день Почаевской иконы Божией Матери 21 сентября. Чудесная молитва на исцеление

3:00:239/21/2021Фото: pixabay.com
0

Образ Почаевской Божией Матери появился около 1559 года. Его привез из Константинополя митрополит Неофит.

Эта икона относится к типу Елеусской

Почаевская икона Божией Матери - одна из самых главных и чтимых христианами святынь русской православной церкви.
Икона известна во всем православном мире. Помолиться святому образу образу Пресвятой Девы Марии, вместе также приходят верующие христиане других конфессий. В Почаевском монастыре, древнейшем православном оплоте, чудотворный образ пролежала почти 400 лет. Чудеса, происходившие, благодаря молитвам святому образу, были записаны в книгах монастыря с надписями верующих, которые в молитве избавились от нечистых духов, болезней и других недугов.
Праздник в честь Божией Матери отмечается: 5 августа и 21 сентября.
Она показала свою священную силу при освобождении Успенской лавры от воинов из Турции с 20 по 23 июля 1675 года.
Образ Почаевской Божией Матери появился около 1559 года. Его привез из Константинополя митрополит Неофит. Этим был исцелен брат дворянки Анны Хойской, и она передала чудотворный образ монахам. Позже они построили церковь на горе в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Кроме того, эта икона относится к типу Елеусской. Образ в половину длины, изображающий Деву Марию с Младенцем Христом. Он сидит по правую руку от нее, укрытый ее плащом. Правая рука Христа традиционно поднята в жесте благословения, а Его левая рука лежит на плече Марии.

Что делали в этот день
На праздник в честь Почаевской иконы Божией Матери Делались заготовки на зиму из собранных ягод. Их консервировали, делали джемы, варенья или просто замораживали. В этот день собирали калину. Считалось, что калина, собранная именно в этот день, имеет целебные свойства. А выжимкой из сока умывали лицо незамужние, чтобы найти жениха как можно скорее.

Что нельзя делать
В этот светлый праздник нельзя допускать скандалов, ругать кого-либо, сквернословить, злиться. В общем, проявлять все свои негативные эмоции. Такое поведение может привести вас к наказанию за совершенный грех.

Россиянки избили пришедшего на женский пляж мужчину: видео
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Вот что значит отказало чувство меры: Сеть ржет уже который день
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Загитова впервые высказалась о скандале с сестрами Авериными
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Сбежавшая Тимановская сделала пугающее заявление
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
«Снимите корону»: белорусы высмеяли выступление России на ОИ
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Таких приколов даже в цирке не увидишь, а ведь это спорт: фото
vsenovosti.net
Что известно об убийстве российского подполковника в Донбассе
4 мелочи, которые выдают хорошего любовника
Гарантии талибов: что пообещали Узбекистану
традициипраздникизапретыПочаевская икона Божией Матери
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соблюдаете запреты?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Манифест перед расстрелом: странное поведение пермского стрелка
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
И на советском пляже были пикантные моменты
vsenovosti.net

Последние новости

Что нельзя и можно делать в день Почаевской иконы Божией Матери 21 сентября. Чудесная молитва на исцеление
3:00:23 9/21/2021
Что нельзя и можно делать в день Почаевской иконы Божией Матери 21 сентября. Чудесная молитва на исцеление
Обновленный список погибших и пострадавших при стрельбе в университете Перми: 6 погибших, 24 пострадавших
2:56:39 9/21/2021
Обновленный список погибших и пострадавших при стрельбе в университете Перми: 6 погибших, 24 пострадавших
БердскВ Бердске названо точное число заболевших COVID-19 за сутки на 21 сентября 2021
2:34:36 9/21/2021
В Бердске названо точное число заболевших COVID-19 за сутки на 21 сентября 2021
Особая молитва на рождение детей 21 сентября в Рождество Пресвятой Богородицы
2:30:54 9/21/2021
Особая молитва на рождение детей 21 сентября в Рождество Пресвятой Богородицы
БердскВ Бердске жители 35 домов остались без горячей воды на весь день 21 сентября 2021. Список адресов
2:24:15 9/21/2021
В Бердске жители 35 домов остались без горячей воды на весь день 21 сентября 2021. Список адресов
Можно ли ходить на кладбище в Рождество Пресвятой Богородицы и грешно ли работать 21 сентября?
2:00:53 9/21/2021
Можно ли ходить на кладбище в Рождество Пресвятой Богородицы и грешно ли работать 21 сентября?
Ученые Китая создали 5-минутный тест на коронавирус: Эффективен ли он и сколько будет стоить в России, рассказал врач
1:56:44 9/21/2021
Ученые Китая создали 5-минутный тест на коронавирус: Эффективен ли он и сколько будет стоить в России, рассказал врач
Чудесные открытки от всего сердца с днем Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября для самых любимых людей
1:45:19 9/21/2021
Чудесные открытки от всего сердца с днем Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября для самых любимых людей
С днем малой пречистой светлые открытки для каждого 21 сентября
1:45:02 9/21/2021
С днем малой пречистой светлые открытки для каждого 21 сентября
21 сентября – Двунадесятый праздник церкви – Рождество Пресвятой Богородицы: сильнейшая молитва, строгие запреты и три обязательных дела для верующих
1:30:33 9/21/2021
21 сентября – Двунадесятый праздник церкви – Рождество Пресвятой Богородицы: сильнейшая молитва, строгие запреты и три обязательных дела для верующих