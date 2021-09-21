Что нельзя и можно делать в день Почаевской иконы Божией Матери 21 сентября. Чудесная молитва на исцеление

Почаевская икона Божией Матери - одна из самых главных и чтимых христианами святынь русской православной церкви.
Икона известна во всем православном мире. Помолиться святому образу образу Пресвятой Девы Марии, вместе также приходят верующие христиане других конфессий. В Почаевском монастыре, древнейшем православном оплоте, чудотворный образ пролежала почти 400 лет. Чудеса, происходившие, благодаря молитвам святому образу, были записаны в книгах монастыря с надписями верующих, которые в молитве избавились от нечистых духов, болезней и других недугов.
Праздник в честь Божией Матери отмечается: 5 августа и 21 сентября.
Она показала свою священную силу при освобождении Успенской лавры от воинов из Турции с 20 по 23 июля 1675 года.
Образ Почаевской Божией Матери появился около 1559 года. Его привез из Константинополя митрополит Неофит. Этим был исцелен брат дворянки Анны Хойской, и она передала чудотворный образ монахам. Позже они построили церковь на горе в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Кроме того, эта икона относится к типу Елеусской. Образ в половину длины, изображающий Деву Марию с Младенцем Христом. Он сидит по правую руку от нее, укрытый ее плащом. Правая рука Христа традиционно поднята в жесте благословения, а Его левая рука лежит на плече Марии.
Что делали в этот день
На праздник в честь Почаевской иконы Божией Матери Делались заготовки на зиму из собранных ягод. Их консервировали, делали джемы, варенья или просто замораживали. В этот день собирали калину. Считалось, что калина, собранная именно в этот день, имеет целебные свойства. А выжимкой из сока умывали лицо незамужние, чтобы найти жениха как можно скорее.
Что нельзя делать
В этот светлый праздник нельзя допускать скандалов, ругать кого-либо, сквернословить, злиться. В общем, проявлять все свои негативные эмоции. Такое поведение может привести вас к наказанию за совершенный грех.