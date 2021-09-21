Древнейшие приметы в день осеннего равноденствия 22 сентября: Что можно и нельзя делать в день силы. Магические ритуал

Равноденствие-это время в году, когда день и ночь равны. Как в северном, так и в южном полушарии продолжительность дня одинакова. Это происходит между 22 и 23 сентября и указывает на астрономическое наступление осени. В Японии это событие отмечается государственным праздником "День осеннего равноденствия", также называемым по-японски — Шубун но Хи.
Равноденствие происходит два раза в год. Это когда линия день - ночь проходит точно через южный и северный полюса планеты.
Равноденствие определяет смену времен года и знаменует начало осеннего сезона. В это время во многих культурах проводятся фестивали урожая. В языческих и магических сообществах осеннее равноденствие представляет собой самый разгар сезона сбора урожая, который начался в начале сентября.
По традиционным японским поверьям, в этот день принято выражать благодарность близким, которые когда-то ушли из жизни. В этот день вы можете посетить могилу умершего и убраться на ней.
Также японцы в равноденствие обязательно проводят этот день на природе, чтобы максимально насладиться последним днем лета, обычно это делают в садах или выезжают в леса и парки.
Это очень мощное время для магии и проявления, потому что врата между духовным и физическим миром будут открыты. Поэтому уделите время на размышления о том, чего вы достигли за последние месяцы, и напишите список всего, за что вы благодарны жизни. Держите свой список на видном месте. И помните: благодарность-мощное лекарство!