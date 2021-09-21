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Что разрешено, а что опасно делать в первое Полнолуние осени 2021: Дата полной луны в сентябре

9:00:029/21/2021Фото: pixabay.com
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В дни полнолуния наши эмоции могут выйти из-под контроля. Воздух, кажется, заряжен нервозностью, поэтому лучшее решение-сделать перерыв до более спокойных времен.

Отдохните в Полнолуние

21 сентября 2021 года наступает первое осеннее полнолуние, сентябрьское полнолуние и Луна Урожая. Считается, что она вбирает в себя самое большое количество энергии, помогающей людям быстрее собирать урожай, а также выполнять разные ритуалы.

Во время полнолуния завеса духовного подземного мира приподнимается, и границы между тайной и смертностью стираются. Луна управляет сном и подсознанием, поэтому уделяйте пристальное внимание своим снам, которые Карл Юнг назвал языком человеческого сознания. Держите блокнот у своей кровати, чтобы вы могли записывать их сразу же, как проснетесь. Записывать их ручкой или карандашом.

Будьте добры к себе в это полнолуние. Когда вы перестанете думать о том, кого вы, возможно, обвиняли и стыдили, не забудьте оценить, как вы себя вели. Самоуничижение мешает нам достичь наших целей, помещая нас в вечное состояние подавленности. С другой стороны, доброта к себе и сострадание к себе приводят к большему удовлетворению жизнью и более глубокой связи.

Отдохните в Полнолуние

В дни полнолуния наши эмоции могут выйти из-под контроля. Воздух, кажется, заряжен нервозностью, поэтому лучшее решение-сделать перерыв до более спокойных времен.

Проведите некоторое время в одиночестве. Посидите в постели с книгой, журналами, телешоу и сладостями. Активное общение с людьми в этот день грозит конфликтами и дополнительными заботами.

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