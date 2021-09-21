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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 сентября 2021 в России и мире

12:20:089/21/2021Фото: pixabay.com
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 21 сентября 2021 года.

21 сентября - Международный день мира

• Рождество Пресвятой Богородицы
• Всемирный день благодарности (World Gratitude Day)
• День победы над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
• Международный день мира (International Day of Peace)
• День поиска сказок
• Праздник иконы Божией Матери Хлебная (Запечная)
• Всемирный день русского единения
• Праздник иконы Божией Матери Почаевская
• День коллекционера
• Славянский праздник «Род и Роженица»
• День зарождения российской государственности
• Праздник иконы Божией Матери Домницкая
• Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера (World Alzheimer`s Day)
• День «Остановите мир» (Pause the World Day)
• День без выбросов, День нулевой эмиссии (Zero Emission Day, ZeDay)
• Католический праздник святого апостола и евангелиста Матфея (Feast of Saint Matthew)
• День эскапологии (Escapology Day)
• День чая (National Chai Day) - США
• Международный фестиваль бананов (International Banana Festival) - США
• День независимости - Армения
• День посадки деревьев (Dia da Arvore) - Бразилия
• День печенья с орехом пекан (National Pecan Cookie Day) - США
• День IT-профессионалов (National IT Professionals Day) - США
• День студента - Аргентина
• День «Будь готов» (Get Ready Day) - США
• День весны (Spring Day) - Южная Америка
• День «Отведите любимого человека к врачу» (Take a Loved One to the Doctor Day) - США
• Праздник лунных пряников и середины осени «Чжунцюцзе» (Zhongqiu Jie) - Китай
• День штата Нью-Йорк (National New York Day) - США
• День волонтёра (NVDay) - Гана
• День мини-гольфа (National Miniature Golf Day) - США
• День независимости - Мальта
• Осенний праздник «Чхусок» (Chuseok) - Корея
• День принца (Prinsjesdag) - Нидерланды
• День безопасной фермы для детей (National Farm Safety Day for Kids) - США
• День любви к пророку Мухаммеду - Пакистан
• День независимости - Белиз
• Праздник кущей «Суккот» (Sukkot, Feast of Tabernacles) - Израиль
• День военного положения (Commemoration of the Declaration of Martial Law) - Филиппины
• День памяти Кваме Нкрумы, День основателя (Kwame Nkrumah Memorial Day) - Гана
• Именины у Егора, Марии, Ивана, Георгия, Яна
• Малая Пречистая (Госпожинки, Осенины – вторая встреча осени)

Важные события:

• 21 сентября 862 года новгородцы призвали на княжение трех братьев варягов - Рюрика, Синеуса и Трувора
• 21 сентября 1792 года во Франции упразднена королевская власть
• 21 сентября 1973 года состоялась премьера кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»
• 21 сентября 1993 года в России издан указ о роспуке Съезда народных депутатов и Верховного Совета
Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru

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