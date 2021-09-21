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Какой сегодня церковный праздник 21 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:459/20/2021Фото: pixabay.com
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В полях заканчиваются уборочные работы. Люди благодарят Богородицу за собранный урожай. На Руси в этот день устраивались народные гуляния, с песнями, танцами и играми.

Изобилие еловых шишек – к урожаю яровых, гороха и огурцов в следующем году

Православные праздники 21 сентября 2021 года
Рождество Пресвятой Богородицы
Почаевской иконы Божией Матери

Народные праздники и приметы
Рождество Пресвятой Богородицы (Осенины)
Этот народный праздник приурочен к рождению Девы Марины.

В этот день в храмах проводятся богослужения.

В полях заканчиваются уборочные работы. Люди благодарят Богородицу за собранный урожай. На Руси в этот день устраивались народные гуляния, с песнями, танцами и играми. На заре женщины шли к реке встречать осень, которой приносили в дар хлеб и кисель. Старшая женщина пекла каравай, который затем разламывали и раздавали всем присутствующим.

Если зайцы роют глубокие норы, то зима будет холодной.

Приметы


  • Изобилие еловых шишек – к урожаю яровых, гороха и огурцов в следующем году.
  • Шерсть у зайцев побелела – скоро наступит зима.
  • Если листопад пройдет скоро, надо ожидать крутой зимы.
  • Листья все опали – зима будет ранней.
  • Если после Малой Пречистой животное стремится на пастбище рано, то и зима будет ранняя.

Источник: my-calend.ru

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