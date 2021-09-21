Какой сегодня церковный праздник 21 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 21 сентября 2021 года
Рождество Пресвятой Богородицы
Почаевской иконы Божией Матери
Народные праздники и приметы
Рождество Пресвятой Богородицы (Осенины)
Этот народный праздник приурочен к рождению Девы Марины.
В этот день в храмах проводятся богослужения.
В полях заканчиваются уборочные работы. Люди благодарят Богородицу за собранный урожай. На Руси в этот день устраивались народные гуляния, с песнями, танцами и играми. На заре женщины шли к реке встречать осень, которой приносили в дар хлеб и кисель. Старшая женщина пекла каравай, который затем разламывали и раздавали всем присутствующим.
Если зайцы роют глубокие норы, то зима будет холодной.
Приметы
- Изобилие еловых шишек – к урожаю яровых, гороха и огурцов в следующем году.
- Шерсть у зайцев побелела – скоро наступит зима.
- Если листопад пройдет скоро, надо ожидать крутой зимы.
- Листья все опали – зима будет ранней.
- Если после Малой Пречистой животное стремится на пастбище рано, то и зима будет ранняя.
Источник: my-calend.ru