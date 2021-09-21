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Ученые Китая создали 5-минутный тест на коронавирус: Эффективен ли он и сколько будет стоить в России, рассказал врач

1:56:449/21/2021,Дарья КостинаФото: Pixabay
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Новую систему можно будет использовать и для определения антител не только к ковиду, но и любого другого вируса.

Известно, что новый тест способен быстро обнаруживать следы антител к коронавирусу в крови и слюне пациентов
Известно, что новый тест способен быстро обнаруживать следы антител к коронавирусу в крови и слюне пациентов
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Гонконгские учёные создали пятиминутную тест-систему на антитела к коронавирусу. Исследования проводила группа физиков и медиков под руководством Яня Фэна, профессора Политехнического университета Гонконга (Китай). Известно, что новый тест способен быстро обнаруживать следы антител к коронавирусу в крови и слюне пациентов. Кроме этого, по словам учёных, их тест-система очень дешёвая. Первые итоги проверок теста были опубликованы в журнале Science Advances.

— Мы разработали портативную и дешевую систему биосенсоров, основанную на базе гибких органических транзисторов, которая позволяет очень быстро и точно обнаруживать следы антител к SARS-CoV-2 в биологических образцах. Этот же подход можно применить для обнаружения антител к любым другим возбудителям болезней, — писали учёные.

Итак, немного разберёмся, как работает дешёвая и быстрая система тестирования. Если говорить простым языком, то этот тест представляет собой определённое количество гибких золотых электродов и органических электрохимических транзисторов, на которые нанесли молекулы похожие на S-белок коронавируса, основную долю оболочки. Когда происходит присоединение к ним антител, влияет пропускание транзистором тока.

Отметим, что в среднем, такое тестирование занимает от получаса до нескольких часов. Хотя недавно, учёные из России и Литвы ускорили этот процесс в 13 раз.

Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» 20 сентября спросили у врачей, что же они думают о новом пятиминутном тестировании к антителам на коронавирус. Врач-педиатр Иван Коробкин считает, что как все тест-системы, китайская тоже имеет ряд недостатков, хоть и говорится о ее точности и высокой чувствительности.

— Да, само собой, это, конечно, очень большой шаг. Это необходимо, коронавирус не отступает. Из минусов - это, конечно, определенный процент неточности. Он есть во всех экспресс-тестах. К плюсам я бы отнёс невысокую стоимость, хотя, до сих пор не знаем, сколько такой тест будет стоить в России. Известно, что в Москве даже экспресс-тест на коронавирус стоит в разы больше, чем, допустим, в Оренбургской области. Поэтому, пока что-то говорить рано, — отмечает врач.

Кстати, известно, что новую систему можно будет использовать и для определения антител не только к ковиду, но и любого другого вируса.

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