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"Уникальный был человек": В Бердске состоится прощание с разбившемся на пляже "Дюны" мотоциклистом Андреем Козликиным. Где и когда, рассказываем

2:21:069/21/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено родственниками
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Погибшему было 38 лет. Родственники и друзья скорбят о невосполнимой утрате. Многие бердчане выражали благодарность Андрею за добросовестный труд водителя автобуса.

6 февраля 2022 года Андрею Козликину исполнилось бы 39 лет

Прощание с Андреем Козликиным пройдет сегодня, 21 сентября с 12:00 в храме по ул. Горького 44 в Бердске.

Что произошло?

Напомним, что Андрей Козликин скончался после аварии, которая произошла 18 сентября напротив городского пляжа "Дюны" на ул. Морской Бердска. 38-летний бердчанин Андрей Козликин, управляя мотоциклом Honda СВ совершил столкновение с автомобилем Honda Fit. Как сообщали очевидцы события, из-за удара байкер отлетел на 15 метров и упал посередине дороги. Как сообщали в госавтоинспекции, Андрея экстренно госпитализировали в больницу, но в 01:00 он скончался.

Родные и близкие об Андрее

У Андрея Козликина остались мать, сестра, гражданская жена. Сегодня "Курьер. Среда. Бердск" поговорил с дочерью гражданской жены Андрея Маргаритой. Девочка рассказала, что была очень рада за маму, когда они с Андреем были вместе. Как только Маргарита узнала о случившемся, то первым же делом приехала из другого города, чтобы поддержать близкого ей человека.

- Андрей был очень хороший. Всегда работал и награжден был, как лучший водитель. Они с мамой 5 лет встречались. Помогал он всегда. Он для меня был другом, - поделилась с "Курьер. Среда. Бердск" дочь гражданской жены Андрея Маргарита.

Также Маргарита сообщила, что мать Андрея находится в данное время с ней и ее мамой. Для близких и друзей,  потеря Андрея - большое горе.

Соболезнования людей

В социальных сетях многие бердчане всеми силами стараются поддержать семью, которую постигла беда.

- Андрей был очень хорошим, добрым водителем и человеком. Соболезную близким и родным,- оставила свой комментарий Илона.

- Жалко "шляпу". Многие его так называли на транспорте,- написали под именем "Славик".

- Уникальный человек! Светлая память,- высказалась Елена К.

- Искренние соболезнования родным в связи с тяжёлой, невосполнимой утратой. Крепитесь! Братишка, помним тебя! Скорбим. Ты навсегда останешься с нами! Человек жив, пока его помнят! - сказал Владлен .

Награды, карьера и мечты

Напомним, что Андрей Козликин несколько лет работал водителем автобуса №1, однако его страстью были мотоциклы. В 2019 году мужчина за добросовестный труд был награжден благодарственным письмом главы Бердска. Молодой человек наслаждался жизнью и мечтал совершить многое, но судьба распорядилась иначе.

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" выражает искренние соболезнования семье погибшего.

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