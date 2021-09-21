В Перми сотрудники ДПС получат награды за ликвидацию стрелка, убившего 8 человек

20 сентября, во время ужасного расстрела Пермского государственного университета одним из студентов, двум сотрудникам ДПС удалось обезвредить и задержать стрелка. Глава МВД России Владимир Колокольцев решил представить их к наградам.
Отмечается, что в экстремальной ситуации Константин Калинин и Владимир Макаров действовали решительно, грамотно и слаженно. Как отмечает Ирина, при задержании вооруженного преступника, полицейские сохранили полное самообладание и преградили путь нападавшему. Это позволило предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв.
Старший лейтенант полиции Владимир Макаров принял меры к организации эвакуации граждан, а младший лейтенант полиции Константин Калинин поспешил в здание вуза. Там он увидел молодого человека с ружьем в руках, который двигался ему навстречу. Полицейский потребовал бросить оружие, однако злоумышленник выстрелил в его сторону. Сотрудник Госавтоинспекции обезвредил преступника, применив табельное оружие. После того, как нападавший упал, Константин подбежал к нему, зафиксировал его движения, убрал ружье, патроны и нож в сторону и начал оказывать первую помощь.
Напомним, как сообщал ранее «Курьер. Среда. Бердск», утром 20 сентября 18-летний студент открыл стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. По последним данным Минздрава, погибли шесть человек. В СК сообщили о 28 пострадавших. Возбуждено уголовное дело.
Отметим, государственные награды являются высшей формой награждения граждан за выдающиеся заслуги перед государством, в том числе в защите Отечества