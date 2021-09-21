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В Новосибирске в гостинице «Фортуна» умер молодой мужчина при загадочных обстоятельствах

2:13:059/21/2021Фото: Pixabay
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По данному делу следственный комитет проводит расследование.

Причины и обстоятельства смерти молодого человека выясняются

В воскресенье вечером в гостинице «Фортуна» на улице Мичурина, 12 был найден труп мужчины. Как отмечают в правоохранительных органах, тело, на момент обнаружения, уже пролежало в номере несколько дней, так как появились гнилостные изменения. По словам экспертов, мужчине было 22 года.

Администратор гостиницы отметила, что в тот номер давно никого не заселяли, по техническим причинам: однажды гости вырвали розетку из стены, в комнате не было электричества, пишет НГС.

Также женщина добавила, что изначально собиралась вызывать санэпидстанцию, чтобы травить клопов, тараканов и мышей. Надо было открыть комнату и замерить территорию. При открытии номера, обнаружили труп. Он лежал на кровати. Девушка позвонила старшему администратору, она вызвала полицию.

По факту обнаружения трупа мужчины СК проводит проверку.

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