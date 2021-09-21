В Новосибирске в гостинице «Фортуна» умер молодой мужчина при загадочных обстоятельствах

В воскресенье вечером в гостинице «Фортуна» на улице Мичурина, 12 был найден труп мужчины. Как отмечают в правоохранительных органах, тело, на момент обнаружения, уже пролежало в номере несколько дней, так как появились гнилостные изменения. По словам экспертов, мужчине было 22 года.
Администратор гостиницы отметила, что в тот номер давно никого не заселяли, по техническим причинам: однажды гости вырвали розетку из стены, в комнате не было электричества, пишет НГС.
Также женщина добавила, что изначально собиралась вызывать санэпидстанцию, чтобы травить клопов, тараканов и мышей. Надо было открыть комнату и замерить территорию. При открытии номера, обнаружили труп. Он лежал на кровати. Девушка позвонила старшему администратору, она вызвала полицию.
По факту обнаружения трупа мужчины СК проводит проверку.