Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске жители 35 домов остались без горячей воды на весь день 21 сентября 2021. Список адресов

2:24:159/21/2021Фото: Pixabay
0

Отключения связаны с ремонтными работами и дефектом на сетях.

Отключение связано с проведением ремонтных работ

21 сентября стало известно, что в нескольких десятках домов в Бердске отключат горячую воду из-за выявленных дефектов на сетях и ремонта на ЦТП. Об этом сообщает КБУ.

Таким образом, из-за ремонтных работ на ЦТП по замене запорной арматуры произведено отключение горячей воды у потребителей от ЦТП-2Б. Воды не будет с 9 до 17 часов 21 сентября.

Адреса домов, попадающие под отключение:
- ул. Больничная, 3а,
- пер.Больничный, 9,
- Олега Кошевого, 7,
- Островского, 57,
- Свердлова, 5,20,22,24,24/1,24/2,12,12а,
- Орджоникидзе, 6,8,10,12,14,18,
- школа №9, медучилище, музыкальная школа, ресторан «Охотник»,
- Островского, 61,78,80,82,84,86.

Также отключение горячего водоснабжения произведено у потребителей по адресу: ул.Комсомольская, 2Г. Воды не будет до устранения дефекта.
В связи с ремонтными работами на ЦТП по замене запорной арматуры, будет произведено отключение горячей воды у потребителей от ЦТП-26Б с 9 до 17 часов 21 сентября.

Адреса:
- ул. Ленина, 90,92,96,
- Герцена, 10,13,
- Карла Маркса, 44,45,47,
- Горького 7,9.

Француженки, которые покорили мир
Самые красивые француженки: фото
Ума Турман поразила поклонников
Такой Уму Турман вы еще не видели
Двойники звезд из прошлого: поразительно
Лесные красавицы: лучшая фотосессия красивых девчонок
vsenovosti.net
Так выглядят стюардессы, когда снимают форму: фото
vsenovosti.net
С виду - безобидные красотки, зато в политике они - величина
vsenovosti.net
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Откровения из Союза: фото, которые прятали годами
vsenovosti.net
Смешные провинциалки, которые хотят стать леди
vsenovosti.net
Девушки из провинции: видно сразу
vsenovosti.net
Архивные снимки звезд были обнародованы
vsenovosti.net
Звездные фото, которые долго скрывали
vsenovosti.net
Надписи, которые точно поднимут настроение
vsenovosti.net
Стала известна причина внезапного визита Асада в Москву
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
ремонтотключение водыБердск
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Попадете ли вы по этим адресам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Факты, от которых волосы дыбом: вот что с женщинами вытворяли
Уникальные кадры, что не попали в учебники истории
Новые выплаты с 1 октября: назван размер будущей пенсии

Последние новости

БердскПогода в Бердске 21 сентября 2021: Резкое похолодание придет в город в этот день
11:30:28 9/20/2021
Погода в Бердске 21 сентября 2021: Резкое похолодание придет в город в этот день
Какой сегодня церковный праздник 21 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:45 9/20/2021
Какой сегодня церковный праздник 21 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Эксклюзивные открытки в Осенины 21 сентября для коллег и родных: С праздником осени, друзья!
11:15:18 9/20/2021
Эксклюзивные открытки в Осенины 21 сентября для коллег и родных: С праздником осени, друзья!
Факторы, ведущие человека к успешному старению: новое масштабное исследование
11:00:14 9/20/2021
Факторы, ведущие человека к успешному старению: новое масштабное исследование
Магнитная буря 21 сентября 2021: четвертая сильная магнитная буря сентября, как улучшить свое эмоциональное здоровье?
10:45:44 9/20/2021
Магнитная буря 21 сентября 2021: четвертая сильная магнитная буря сентября, как улучшить свое эмоциональное здоровье?
Самые светлые открытки в Суккот для родных и знакомых
10:15:43 9/20/2021
Самые светлые открытки в Суккот для родных и знакомых
Почему рак легких поражает некурящих? Причины называют ученые в новом исследовании - это виновато пассивное курение?
10:00:53 9/20/2021
Почему рак легких поражает некурящих? Причины называют ученые в новом исследовании - это виновато пассивное курение?
Самые светлые и красивые открытки в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября для родных и друзей
9:45:24 9/20/2021
Самые светлые и красивые открытки в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября для родных и друзей
Фрукты, овощи и упражнения делают вас счастливее: выводы глобального исследования
9:00:55 9/20/2021
Фрукты, овощи и упражнения делают вас счастливее: выводы глобального исследования
Как летучие мыши борются и живут с коронавирусом: они могут дать информацию о новых методах лечения людей
8:00:26 9/20/2021
Как летучие мыши борются и живут с коронавирусом: они могут дать информацию о новых методах лечения людей