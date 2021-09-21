В Бердске жители 35 домов остались без горячей воды на весь день 21 сентября 2021. Список адресов

21 сентября стало известно, что в нескольких десятках домов в Бердске отключат горячую воду из-за выявленных дефектов на сетях и ремонта на ЦТП. Об этом сообщает КБУ.
Таким образом, из-за ремонтных работ на ЦТП по замене запорной арматуры произведено отключение горячей воды у потребителей от ЦТП-2Б. Воды не будет с 9 до 17 часов 21 сентября.
Адреса домов, попадающие под отключение:
- ул. Больничная, 3а,
- пер.Больничный, 9,
- Олега Кошевого, 7,
- Островского, 57,
- Свердлова, 5,20,22,24,24/1,24/2,12,12а,
- Орджоникидзе, 6,8,10,12,14,18,
- школа №9, медучилище, музыкальная школа, ресторан «Охотник»,
- Островского, 61,78,80,82,84,86.
Также отключение горячего водоснабжения произведено у потребителей по адресу: ул.Комсомольская, 2Г. Воды не будет до устранения дефекта.
В связи с ремонтными работами на ЦТП по замене запорной арматуры, будет произведено отключение горячей воды у потребителей от ЦТП-26Б с 9 до 17 часов 21 сентября.
Адреса:
- ул. Ленина, 90,92,96,
- Герцена, 10,13,
- Карла Маркса, 44,45,47,
- Горького 7,9.