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Полнолуние в Овне: Что нужно сделать 21 сентября, а чего опасаться

11:00:029/21/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Это Полнолуние особенно подходит для магических обрядов.

Разделение одного Полнолуния между двумя энергетически-разными созвездиями создаст сильное влияние на весь день

Первое осеннее Полнолуние ожидается в 15-е сутки лунного месяца. Его длительность отличается от календарного, поэтому даты каждый год соотносятся по-разному. В 2021-м это 21 сентября – канун осеннего равноденствия. Луну в такую ночь называют Ячменной, в честь окончания сбора урожая.

Лунный диск засияет в полную силу в 2:54, в это время доминирующее созвездие – Рыбы. Меньше, чем через 4 часа, в 6:16, небесное светило переместится в созвездие Овна.

Разделение одного Полнолуния между двумя энергетически-разными созвездиями создаст сильное влияние на весь день. Воздействовать на 21 сентября будет ещё и грядущее равноденствие.

Благоприятные дела

Сохранить гармонию – основной лейтмотив дня. Рыбы покровительствуют тайным «теневым» желаниям, а Овен отвечает за индивидуальные воззрения и «твердолобость» позиции. Под воздействием созвездий впечатлительные люди могут испортить отношения с семьёй или начальством, отстаивая эмоциональные порывы.

По возможности день лучше посвятить уединённому саморазвитию. Можно заняться йогой, помедитировать, прогуляться на природе, если располагает погода. Но рабочий вторник позволит это не всем.

В общении с коллективом понадобится больше самоконтроля, чем обычно. Гармонизации поможет неспешное выполнение рутинных задач. При этом важно обращать внимание на «подводные камни» рабочих сделок и контактов.

Домашние дела – надёжный способ безопасно пережить Полнолуние. Спокойно можно заняться уборкой и сортировкой вещей перед холодным сезоном.

Это Полнолуние особенно подходит для магических обрядов. Действенными станут ритуалы на отношения, здоровье, исполнение желаний. Работу с финансовыми потоками лучше отложить.

Далёким от колдовских практик людям рекомендуется в этот день меньше общаться с посторонними, не брать и не давать в долг, с наступлением темноты плотно зашторивать окна.

Творчество – ещё один прекрасный выбор для Полнолуния. Любимое рукоделие или эксперименты в новом виде искусства позволят проработать внутренние энергии, избавившись от негатива.

Быть осторожным

Дела, связанные со сменой обстановки, лучше на этот день не планировать. На них уйдёт слишком много сил, а результат будет сомнительным. Не нужно заниматься переездом, поиском работы, строить бизнес-планы. От командировок или поездок в отпуск в Полнолуние по возможности стоит отказаться.

Общение с близкими лучше свести к минимуму до следующего дня, иначе есть риск ввязаться в горячую ссору. Новые знакомства в эту дату тоже лучше не заводить.

Проживание негативных мыслей в Полнолуние под запретом, иначе опасения могут воплотиться в реальность. От алкоголя лучше отказаться на денёк – есть риск не совладать с эмоциональными порывами.

Энергии дня не располагают к шоппингу: бесполезные вещи так и будут стремиться в корзину, а деньги – из кошелька.

Пощекотать себе нервы мистическими фильмами, книгами и передачами – плохая идея для осеннего Полнолуния.

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