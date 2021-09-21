Обновленный список погибших и пострадавших при стрельбе в университете Перми: 6 погибших, 24 пострадавших

Министерство безопасности Пермского края опубликовало список погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).
1. Энгауз Маргарита Геннадьевна — 66 лет;
2. Арамелев Ярослав Алексеевич — 19 лет;
3. Самченко Ксения Павловна — 18 лет;
4. Шакирова Екатерина Родомировна — 19 лет;
5. Айгельдина Анна Александровна — 26 лет;
6. Мохова Александра Юрьевна — 20 лет.
По информации СМИ, одна из погибших — медик Маргарита Энгауз — во время нападения сопровождала группу из 30 второклассников, которые находились на экскурсии в ботаническом саду университета.
Список пострадавших включает:
1. Дмитриев Артем, 18 лет - ранение бедра;
2. Суслонов Александр, 41 год - ранение бедра;
3. Волгаев Владимир, 19 лет - огнестрельное ранение колена;
4. Абдулла Обаит, 24 года - огнестрельное ранение бедра;
5. Сорока Владимир, 43 года - ранение голени;
6. Юматов Сергей, 22 года - множественные огнестрельные ранения;
7. Шипигузов Михаил, 18 лет - ранение спины;
8. Андреев Степан Анатольевич, 21 год - вывих голеностопного сустава;
9. Бердиев С., 23 года - огнестрельное ранение плеча;
10. Каримов Эльдар Айнурович, 18 лет - вывих голеностопного сустава;
11. Еловикова Яна Анатольевна, 20 лет - острая реакция на стресс;
12. Михайлова Аннаида Александровна, 21 год - огнестрельное ранение живота;
13. Оньков Никита Андреевич, 19 лет - огнестрельное ранение плеча;
14. Азанов Артем Олегович, 18 лет - ранение стопы;
15. Нелюбин Савелий Александрович, 17 лет - ранение пальца стопы;
16. Грехов Антон Евгеньевич - огнестрельное непроникающее ранение мягких тканей головы;
17. Пантелеева Наталья Сергеевна, 20 лет - огнестрельное непроникающее ранение мягких тканей головы;
18. Сапарова А., 26 лет - огнестрельный перелом малоберцовой кости, правой кисти;
19. Головнина Наталья Александровна, 18 лет - сочетанная травма;
20. Косовицина Анна Павловна, 22 года - ссадины спины;
21. Булдаков Дмитрий Владимирович, 48 лет - множественные ранения бедра и поясничной области;
22. Коротаев Павел Алексеевич, 18 лет - перелом позвоночника и предплечья;
23. Сапаров Н.Г., 24 года - перелом пястных костей;
24. Токарев А.С., 36 лет - огнестрельный перелом правой кисти и ранение ягодичной области.
Власти Пермского края сообщили о компенсации семьям погибших и пострадавшим при стрельбе. Таким образом, семьи погибших получат по 1 млн руб., раненые — по 500 тыс. руб. Тем, кто получил травмы при инциденте, власти выплатят по 100 тыс. руб. Также власти объявили 21 сентября днем траура в регионе.