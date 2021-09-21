Последняя буря сентября 2021 года: Метеозависимым следует тщательно подготовиться

В последней декаде сентября 2021 года жителей планеты ожидает череда геомагнитных бурь, самая мощная из которых – последняя. Колебания магнитосферы мощностью до 5 баллов из 8-ми возможных проявятся 26 сентября. Буря продлится около 7-ми часов. В европейской части России она захватит утро и обед, в Сибири это послеполуденные часы, а на Дальнем Востоке – ранний вечер.
Под геомагнитной бурей понимают последствия действия солнечного ветра на магнитное поле Земли. Ветер в космосе образован не воздухом, а потоками частиц, испускаемых короной Солнца. Сталкиваясь с магнитосферой, они усиливают кольцевой ток.
В зависимости от силы «космической непогоды», её могут ощутить живые организмы и мощная техника. Причём если магнитные колебания в 2-3 балла отразятся только на метеозависимых людях, то 5-балльную бурю заметят практически все.
Бури и здоровье
Опыт наблюдений за состоянием людей во время магнитных бурь подтверждает: опасность есть. Влияние на организм индивидуально и варьируется от лёгких недомоганий до инсультов и инфарктов.
Среди «обыденных» явлений при 5-балльной буре могут проявиться потеря аппетита, неприятные сновидения, снижение либидо, трудности с концентрацией внимания и необоснованная усталость.
Более метеозависимые люди отметят вспышки эмоций, бессонницу, тошноту, мигрень, головокружение.
К опасным спутникам бури относят скачки кровяного давления, изменение частоты пульса, обмороки, боли в сердце и обострение хронических болезней. До таких симптомов доходит нечасто, но если они нарастают – это повод вызвать «скорую».
Подготовка
Предсказать, как повлияет магнитная буря на конкретный организм, не всегда возможно. Снизить риск ухудшения самочувствия можно, наладив режим дня хотя бы за неделю до бури. Это нормальное питание без переедания, ночной сон не меньше 7-ми часов, чередование труда и отдыха.
За сутки до бури стоит отказаться от алкоголя, курения, энергетических напитков, слишком жирной и тяжёлой пищи. По возможности, стоит прогуляться на свежем воздухе, выполнить несложные физические упражнения.
«Хроникам» рекомендуется подготовить медикаменты, выписанные ему врачом на случай обострения. Впервые покупать новый препарат для приёма во время магнитной бури не стоит.
Чего избегать
Если есть возможность, сам день бури проводят дома. К счастью для большинства работников, она выпадает на воскресенье. Стоит отказаться от тяжёлого труда, массового приёма гостей, не нужно брать работу на дом.
Без необходимости лучше не садиться за руль автомобиля, тем более – в самолёт. Силовые тренировки и экстремальный спорт явно не подходят для этого дня. Не рекомендуется «перебирать» с кофе и спиртным.
Облегчить самочувствие поможет спокойная обстановка, массаж шейно-воротниковой зоны и травяные чаи из мелиссы, шиповника, ромашки.