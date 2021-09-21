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Астероид 2021 NY1 диаметром 300 м может упасть на землю 22 сентября 2021 года – его высота 227 м

4:00:219/21/2021,Ирина НоваяФото: pexels.com
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Размер 2021-NY1 позволяет предположить, что при столкновении с Землёй, могут быть уничтожены целые государства.

На базе NASA существует Координационный совет управления планетарной защиты

В третьей декаде сентября население Земли столкнётся с астрономической угрозой: близко от планеты пройдёт астероид 2021-NY1. По космическим меркам, расстояние около 1,5 млн километров – совсем небольшое. И хотя траектория астероида трактуется американскими учёными Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космоса (NASA) как неопасная, риск столкновения с планетой всё-таки есть.
Масштабы небесного гостя сопоставимы с калифорнийским мостом «Золотые ворота». Астероид имеет неправильную форму, на разных его участках размер составляет от 130 до 300 метров. Это делает его потенциально опасным для жителей Земли, особенно учитывая скорость движения, превышающую 33,7 тысяч км/ч.
В начале сентября 2021-го Землю безопасно миновали два астероида, размер одного из которых превышал 2021-NY1 в четыре раза. Этот факт вселяет в учёных оптимизм относительно текущего астероида.

Космическая угроза
Астероидами называют частицы космической «пыли» размером больше 30-ти метров. Десятки и сотни тысяч лет назад они откалывались от более крупных объектов. Раньше астероиды считали малыми планетами за наличие у некоторых из них спутников. Отсутствие атмосферы и неправильная форма заставили учёных пересмотреть свои взгляды в 2006 году.
Число астероидов в Солнечной системе превышает 740 тысяч, примерно 19 тысяч из них получили имена. Размеры астероидов не дают им полностью сгорать в атмосфере при столкновении с планетами. В результате те получают взрывной урон.
Размер 2021-NY1 позволяет предположить, что при столкновении с Землёй, могут быть уничтожены целые государства. Мощность удара астероида превысит взрыв водородной бомбы. Диаметр кратера составит примерно 4 км. Ликвидировать последствия такого бедствия будет непросто.
Исследователи NASA не поддаются панике: по их прогнозам, существенного столкновения с Землёй в ближайшее столетие не предвидится.

Под защитой NASA
На базе NASA существует Координационный совет управления планетарной защиты. Его эксперты наблюдают за ближайшими к Земле астероидами, оценивают их траектории и возможность столкновения.
Реальные угрозы исследователями не игнорируются. В июле 2021-го стартовала активная фаза миссии двойного перенаправления астероидов (DART). Для этого сотрудники NASA отправили в космос аппарат, призванный ударом изменить орбиту астероида Didymos B. В результате система из двух астероидов, куда он входит, станет безопасной для Земли.
Пока DART – учебная миссия. От её успеха зависит возможность защитить человечество от падения астероидов в будущем. Следующая миссия на основе DART называется Hera, её старт назначен на 2024 год.

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