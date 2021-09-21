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Отец расстрелявшего студентов в университете Перми рассказал, какой его сын

3:24:149/21/2021Фото: Следственный комитет РФ
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Отец стрелка до сих пор находится в шоке от произошедшего.

Фото с места происшествия

Отец Тимура Бекмансурова, который совершил нападение в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), рассказал, что находится в шоке от случившегося. Его слова передает RT в своем телеграм-канале.

Марат Бекмансуров, который, по предварительным данным, является военным, рассказал, что сам находится в Самаре и ничего конкретного не может сказать, поскольку не знает всей правды с событий. Он также добавил, что его ждут в Перми, чтобы пройти допрос.
-Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя, что же он такое вообще сделал, — заявил мужчина.

Мужчина добавил, что узнал о случившемся от своей матери, и только потом позвонил бывшей жене — матери Бекмансурова, которая находится в полиции на допросе.

-Она тоже в шоке, как амеба какая-то, ничего сказать нормально не может, — отметил отец напавшего.

Марат отметил, что за все время общения с сыном, замечал, что ребенок был увлечен компьютерными играми, совершенно не ходил гулять.

Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» опубликовал полный список пострадавших и погибших при стрельбе в Пермском государственном университете, которая произошла утром в понедельник, 20 сентября. Стрелок сейчас находится в больнице с тяжелыми ранениями.

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Виноваты ли родители в случившимся?

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