Бердск замерзает: Когда батареи в квартирах станут горячими, ответил директор КБУ Анатолий Пронюшкин

Бердчане замерзли в холодных квартирах - уже несколько дней стоит довольно прохладная погода. Горожане звонят в «Курьер. Среда Бердск» с одним и тем же вопросом: когда потеплеют батареи.
Напомним, что отопительный сезон в Бердске официально стартовал 20 сентября. Согласно постановлению мэра Евгения Шестернина, городскую систему заполнять теплоносителем начали в понедельник. Приоритетом пользуются детские сады, школы и больницы.
Такое же распоряжение давал накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По его словам, муниципалитеты должны в первую очередь обеспечить отоплением социальные объекты, чтобы дети и пациенты не мерзли, чтобы остановить распространение ОРВИ, рост которых зафиксировали в регионе. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в бердских школах некоторые классы заполнены наполовину — ученики болеют. Да и на холод в детсадовских группах тоже жалуются бердчане.
В жилые дома, как сказано в мэрском постановлении, отопление от муниципальных котельных начнет поступать со вторника:
- С 21.09.2021 приступить к поэтапной подаче теплоносителя в системы отопления жилого сектора города при наличии акта-паспорта объекта, согласованного теплоснабжающими организациями.
Частным котельным предписано то же самое, только в рекомендательном порядке. Это касается ООО «ТГК-1», ИП Голубев, ООО «Коммунальщик», ООО «ТВК». Ответственным за начало отопительного сезона в Бердске глава города назначил своего заместителя по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор муниципального Комбината бытовых услуг Анатолий Пронюшкин, даже в жилые дома тепло начали запускать с 20 сентября. Но оказалось, что управляющие компании не готовы его принять.
- Отопление от КБУ идет строго по графику. Отклонений от графика на утро 21 сентября нет. Есть факты нарушений со стороны управляющих компаний, - констатировал Пронюшкин. - Например, по адресу: ул. Ленина, 13А. Мы включили ЦТП, дали теплоноситель, а УК у себя внутри не могут разобраться. Там говорят, что не хватает слесарей, людей нет.
По его словам, в понедельник УК сорвали запуск тепла в детскую поликлинику, школу и детсад от ЦТП-1Б в районе Городского дома культуры. Там многоквартирные дома и объекты соцкультбыта «сидят» на одних сетях.
- Но жилье не берет тепло. А наше ЦТП не позволяет запитать отдельно эти объекты — нужна нагрузка. Подставили нас. Еще один садик стоит без тепла. Но там возникла аварийная ситуация. Думаю, что после обеда сегодня тепло туда дадим, - прокомментировал во вторник директор КБУ.
Он уверен, что горожанам, в квартирах которых холодные батареи, следует обращаться в свои управляющие компании: - Это нежелание УК оперативно реагировать. Они не успевают за нами. Мы всем заранее разослали графики и программы запуска, где все прописано, в том числе, что конкретно по каждому дому нужно сделать. Но им проще обвинить во всем КБУ. Наши теплосети заполнены. И как только мы увидим, что начали забирать тепло, будем поднимать давление и поддерживать циркуляцию. Пока этого нет.
Пронюшкин поставил в известность вице-мэр Захарова, что некоторые управляющие компании не вписываются в график. При этом паспорта готовности получили все многоквартирные дома в Бердске. Тем самым они подтвердили право на получение отопления.
- Мы говорим УК: берите тепло. А они не могут. Им необходимо провести ряд манипуляций — и воздушники открыть, и воздух стравить, и другое. Это целый комплекс, довольно объемная работа, - пояснил Анатолий Пронюшкин.
Он не говорит, что в КБУ все безоблачно — при запуске тепла случились два порыва на сетях, которые срочно пришлось устранять.
По словам руководителя Комбината, «кто захотел, взял тепло еще вчера». Обычно на полное подключение города к отоплению дается неделя. Но Пронюшкин уверен, что в четверг во всех домах станет тепло, если управляющие компании выполнят свои обязанности в срок.
Судя по прогнозам синоптиков, теплая погода в Бердск уже не вернется. До конца сентября в городе будут лить дожди. Столбик термометра днем не поднимется выше +7 градусов. А по ночам ожидается до 0+3. Лишь 1 октября чуть-чуть потеплеет и на один день выглянет солнце.