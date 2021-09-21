Во время массового расстрела в Перми преподаватель отказался выводить студентов из университета и вел лекцию

Вчера, 20 сентября, около 11:30 в кампусе Пермского университета первокурсник юридического факультета ПГНИУ открыл стрельбу. Студенты-филологи рассказали, что преподаватель Олег Сыромятников, проводивший в это время лекцию по истории русской литературы, проигнорировал ЧП и продолжил вести занятие.
Как отмечают очевидцы, через четыре минуты после начала занятия в аудиторию вошла мама одной из студенток с заявлением, что снаружи ЧП, в университете находится человек с оружием, и следует закрыться. В ответ на это преподаватель согласился закрыть дверь и спокойно продолжил читать материал.
Даже когда в здании зазвучала сигнализация, звуки выстрелов и сирена полицейских машин, преподаватель с невозмутимым лицом продолжал лекцию. После чего между паникующими студентами и Олегом Сыромятниковым развязался непродолжительный разговор.
-Девочки, вы мне мешаете. Занимайтесь там своими делами, но материал этот я спрошу. Нам пару эту никто не вернет. Ну и самоподготовка, готовьтесь сами. Не хотите учиться — не учитесь, я вас заставить не могу здесь насильно. Конечно, лучше бы кто-то с автоматом зашел и заставил — это было бы прикольно, - ответил преподаватель.
Со слов студентов, занятие приостановили прибывшие для эвакуации сотрудники ОМОН, которые были в шоке от продолжающегося учебного процесса.
Сам же преподаватель уверен, что поступил правильно, так как лучше, чтобы каждый делал свою работу, а не наводить панику на студентов.
Напомним, как сообщал ранее "Курьер.Среда.Бердск", полицейские, задержавшие 18-летнего стрелка, получат государственные награды.